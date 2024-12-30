Елочка, сгори: самые уродливые новогодние деревья, установленные в российских городах. Фоторепортаж

В Оренбургской области вместо елки установили зеленый металлический каркас
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В некоторых населенных пунктах РФ новогодние елки очень скудно украсили
В некоторых населенных пунктах РФ новогодние елки очень скудно украсили Фото:

В некоторых городах и селах России в преддверии Нового года установили елки, которые не совпали с ожиданиями местных жителей. В связи с этим россияне в соцсетях поделились фотографиями некрасивых новогодних деревьев. Так, в Оренбургской области чиновники вместо настоящей елки обмотали металлический каркас зеленым полотном, а в одном из городов Воронежской области дерево местные прозвали «Пизанской елкой». Самые уродливые новогодние ели России — в фоторепортаже URA.RU.

В Воронежской области в городе Бобров местная администрация установила «косую» елку. В публике «Мой и твой Воронеж» в соцсети «ВКонтакте» местные жители написали, что дерево как будто «погрызли бобры» и прозвали его «Пизанской елкой». Также в Волгограде в микрорайоне Спартановка местные жители разочаровались, что верхушка елки была обрезана, а компенсировать это попытались большой звездой. Кроме того, в Ивановском районе в поселке Ново-Талица новогоднее дерево оказалось совсем не таким пушистым, как ожидали местные жители. Также гирлянды на нее повесили в очень малом количестве и только с одной стороны. 

При этом в Костромской области в поселке Кадый установили елку с переломанными ветками. По словам местных, центральная ель с каждым годом становится все страшнее. После подобных жалоб администрация поселка привела дерево в порядок и украсила его гирляндами, передает telegram-канал Readovka. Также в Волгореченске центральная ель имеет пушистые ветки только с одной стороны. Волгореченцы разозлились из-за такого выбора новогоднего атрибута, однако после того, как дерево украсили гирляндами и игрушками, они сменили гнев на милость. А в поселке городского типа Судиславль ель установили в куче грязного снега. Местные отметили, что сугроб рядом красивее самого дерева. В костромском городе Нея новогоднюю ель и вовсе украсили только одной гирляндой. 

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В некоторых городах и селах России в преддверии Нового года установили елки, которые не совпали с ожиданиями местных жителей. В связи с этим россияне в соцсетях поделились фотографиями некрасивых новогодних деревьев. Так, в Оренбургской области чиновники вместо настоящей елки обмотали металлический каркас зеленым полотном, а в одном из городов Воронежской области дерево местные прозвали «Пизанской елкой». Самые уродливые новогодние ели России — в фоторепортаже URA.RU. В Воронежской области в городе Бобров местная администрация установила «косую» елку. В публике «Мой и твой Воронеж» в соцсети «ВКонтакте» местные жители написали, что дерево как будто «погрызли бобры» и прозвали его «Пизанской елкой». Также в Волгограде в микрорайоне Спартановка местные жители разочаровались, что верхушка елки была обрезана, а компенсировать это попытались большой звездой. Кроме того, в Ивановском районе в поселке Ново-Талица новогоднее дерево оказалось совсем не таким пушистым, как ожидали местные жители. Также гирлянды на нее повесили в очень малом количестве и только с одной стороны.  При этом в Костромской области в поселке Кадый установили елку с переломанными ветками. По словам местных, центральная ель с каждым годом становится все страшнее. После подобных жалоб администрация поселка привела дерево в порядок и украсила его гирляндами, передает telegram-канал Readovka . Также в Волгореченске центральная ель имеет пушистые ветки только с одной стороны. Волгореченцы разозлились из-за такого выбора новогоднего атрибута, однако после того, как дерево украсили гирляндами и игрушками, они сменили гнев на милость. А в поселке городского типа Судиславль ель установили в куче грязного снега. Местные отметили, что сугроб рядом красивее самого дерева. В костромском городе Нея новогоднюю ель и вовсе украсили только одной гирляндой. 
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