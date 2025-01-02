Мишустину доложили о строительстве нового терминала аэропорта в Магнитогорске

В аэропорту Магнитогорска построят новый терминал Фото: Илья Московец © URA.RU

Глава корпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов доложил председателю правительства России Михаилу Мишустину о предстоящем строительстве нового терминала аэропорта в Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области. Шувалов отметил высокий промышленный и туристический потенциалы города.

«У нас поданы заявки еще на строительство шести новых аэропортов — это Краснодар, Салехард, Горно-Алтайск, Магнитогорск, Омск и Архыз. Это города, в которых высокий промышленный потенциал и очень высокий туристический потенциал», — отметил Шувалов.

Шувалов уточнил, что благодаря мерам поддержки было запущено 12 аэропортов, включая Шереметьево. Они ежегодно перевозят 110 миллионов пассажиров. По словам Шувалова, в данный момент есть запрос на модернизацию аэропортов, что позволяет оказывать услуги перевозки более высокого качества.

Ранее о строительстве нового терминала аэропорта в Магнитогорске заявлял глава региона Алексей Текслер. Здесь уже были отремонтированы взлетно-посадочные полосы и стоянки самолетов. Новый терминал будет обслуживать местные рейсы.