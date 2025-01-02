02 января 2025

Мишустину доложили о строительстве нового терминала аэропорта в Магнитогорске

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-выход Алексея Текслера в аэропорту. Магнитогорск, аэропорт, магнитогорск, ночь
В аэропорту Магнитогорска построят новый терминал Фото:

Глава корпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов доложил председателю правительства России Михаилу Мишустину о предстоящем строительстве нового терминала аэропорта в Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области. Шувалов отметил высокий промышленный и туристический потенциалы города.

«У нас поданы заявки еще на строительство шести новых аэропортов — это Краснодар, Салехард, Горно-Алтайск, Магнитогорск, Омск и Архыз. Это города, в которых высокий промышленный потенциал и очень высокий туристический потенциал», — отметил Шувалов.

Шувалов уточнил, что благодаря мерам поддержки было запущено 12 аэропортов, включая Шереметьево. Они ежегодно перевозят 110 миллионов пассажиров. По словам Шувалова, в данный момент есть запрос на модернизацию аэропортов, что позволяет оказывать услуги перевозки более высокого качества.

Ранее о строительстве нового терминала аэропорта в Магнитогорске заявлял глава региона Алексей Текслер. Здесь уже были отремонтированы взлетно-посадочные полосы и стоянки самолетов. Новый терминал будет обслуживать местные рейсы.

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Глава корпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов доложил председателю правительства России Михаилу Мишустину о предстоящем строительстве нового терминала аэропорта в Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области. Шувалов отметил высокий промышленный и туристический потенциалы города. «У нас поданы заявки еще на строительство шести новых аэропортов — это Краснодар, Салехард, Горно-Алтайск, Магнитогорск, Омск и Архыз. Это города, в которых высокий промышленный потенциал и очень высокий туристический потенциал», — отметил Шувалов. Шувалов уточнил, что благодаря мерам поддержки было запущено 12 аэропортов, включая Шереметьево. Они ежегодно перевозят 110 миллионов пассажиров. По словам Шувалова, в данный момент есть запрос на модернизацию аэропортов, что позволяет оказывать услуги перевозки более высокого качества. Ранее о строительстве нового терминала аэропорта в Магнитогорске заявлял глава региона Алексей Текслер. Здесь уже были отремонтированы взлетно-посадочные полосы и стоянки самолетов. Новый терминал будет обслуживать местные рейсы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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