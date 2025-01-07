В Германии задержали мужчину, захватившего заложницу в банке

В немецком городе Римбах задержали мужчину, который в одном из отделений Фольксбанка взял в заложники женщину. Об этом сообщили в полиции Южного Гессена.
«Полицейская операция окончена. Мы арестовали преступника», — заявили местные правоохранители в соцсети Х. Отмечается, что заложница сейчас находится в полицейском участке.
Инцидент с захватом заложницы произошел утром 7 января. На место прибыли экстренные службы и окружили здание для проведения операции по освобождению заложницы. В результате происшествия в Римбахе была полностью перекрыта федеральная трасса 38, которая проходит через город. На данный момент правоохранители не установили причины данного инцидента.
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