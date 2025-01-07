07 января 2025

Водителей предупредили об опасности на свердловских трассах

© Служба новостей «URA.RU»
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Много снега. Тюмень, снег, пробка, зима, движение, трасса, дорога, автомобили
9 января в Свердловской области ожидается мощный снегопад Фото:

В Свердловской области повысится опасность на трассах из-за снегопада, который ожидается 9 января. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Местами в Свердловской области ожидаются сильный снег 7 миллиметров и более за 12 часов, метели при ветре 11 м/с и более», — говорится в сообщении. Отмечается, что на дорогах круглосуточно работает снегоуборочная техника.

В регионе 9 января ожидается мощный снегопад и ветер с порывами до 15 м/с, снег продолжит идти до 10-го. К четвергу в регионе дневные температуры поднимутся до нуля градусов. Теплая погода должна сохраниться до 12-го.

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В Свердловской области повысится опасность на трассах из-за снегопада, который ожидается 9 января. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Местами в Свердловской области ожидаются сильный снег 7 миллиметров и более за 12 часов, метели при ветре 11 м/с и более», — говорится в сообщении. Отмечается, что на дорогах круглосуточно работает снегоуборочная техника. В регионе 9 января ожидается мощный снегопад и ветер с порывами до 15 м/с, снег продолжит идти до 10-го. К четвергу в регионе дневные температуры поднимутся до нуля градусов. Теплая погода должна сохраниться до 12-го.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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