08 января 2025
07 января 2025

Челябинский губернатор Текслер будет создавать инновационные школы в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Текслер вошел в состав координационного совета по созданию передовых общеобразовательных организаций
Текслер вошел в состав координационного совета по созданию передовых общеобразовательных организаций Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в создании инновационных школ в России. Распоряжение о новом составе координационного совета при правительстве РФ, который займется развитием передовых общеобразовательных организаций и в который вошел Текслер, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Мишустин подписал распоряжение об утверждении состава координационного совета по созданию передовых общеобразовательных организаций, использующих лучшие технологии и методы обучения. Среди руководителей регионов в координационный совет вошел губернатор Челябинской области», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства РФ. 

Также в совете представлены губернаторы Краснодарского и Хабаровского краёв, Белгородской, Новгородской, Нижегородской, Омской, Псковской, Рязанской областей, главы Карачаево-Черкесской Республики, ДНР и Республики Крым.

Создание координационного совета стало частью инициативы президента Владимира Путина. В своем послании Федеральному собранию в феврале прошлого года он поручил открыть не менее 12 школ с лучшими образовательными практиками к 2030 году.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в создании инновационных школ в России. Распоряжение о новом составе координационного совета при правительстве РФ, который займется развитием передовых общеобразовательных организаций и в который вошел Текслер, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. «Мишустин подписал распоряжение об утверждении состава координационного совета по созданию передовых общеобразовательных организаций, использующих лучшие технологии и методы обучения. Среди руководителей регионов в координационный совет вошел губернатор Челябинской области», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства РФ.  Также в совете представлены губернаторы Краснодарского и Хабаровского краёв, Белгородской, Новгородской, Нижегородской, Омской, Псковской, Рязанской областей, главы Карачаево-Черкесской Республики, ДНР и Республики Крым. Создание координационного совета стало частью инициативы президента Владимира Путина. В своем послании Федеральному собранию в феврале прошлого года он поручил открыть не менее 12 школ с лучшими образовательными практиками к 2030 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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