Челябинский губернатор Текслер будет создавать инновационные школы в России

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в создании инновационных школ в России. Распоряжение о новом составе координационного совета при правительстве РФ, который займется развитием передовых общеобразовательных организаций и в который вошел Текслер, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Мишустин подписал распоряжение об утверждении состава координационного совета по созданию передовых общеобразовательных организаций, использующих лучшие технологии и методы обучения. Среди руководителей регионов в координационный совет вошел губернатор Челябинской области», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства РФ.
Также в совете представлены губернаторы Краснодарского и Хабаровского краёв, Белгородской, Новгородской, Нижегородской, Омской, Псковской, Рязанской областей, главы Карачаево-Черкесской Республики, ДНР и Республики Крым.
Создание координационного совета стало частью инициативы президента Владимира Путина. В своем послании Федеральному собранию в феврале прошлого года он поручил открыть не менее 12 школ с лучшими образовательными практиками к 2030 году.
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