08 января 2025
07 января 2025

Дорожники в Челябинске устраняют последствия ночного снегопада. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад накрыл Челябинск в ночь на 9 января (архивное фото) Фото:

На улицах Челябинска 9 января работает 282 единицы техники и почти 600 рабочих. Дорожники активно устраняют последствия ночного снегопада, сообщает пресс-служба администрации города.

«Сегодня днем на улицах города работает 282 единицы техники и почти 600 рабочих. Все силы дорожников направлены на устранение последствий ночного снегопада», — сообщает пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале.

Рабочие и техника подметают дороги, тротуары, чистят остановки и парковки. Для безопасности дорожного движения проводится обработка противогололедными материалами опасных участков.

Челябинск 9 января накрыл мокрый снег и метели. При этом температура воздуха выше нормы на восемь-десять градусов, что является потенциально опасным, сообщили синоптики регионального гидрометеоцентра. Мокрый снег в Челябинске будет идти до выходных, следует из прогноза синоптиков «Гисметео».

В Челябинске проводится ручная и механизированная зачистка остановок
В Челябинске проводится ручная и механизированная зачистка остановок
На уборке снега с улиц Челябинска задействованы почти 600 человек
На уборке снега с улиц Челябинска задействованы почти 600 человек

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На улицах Челябинска 9 января работает 282 единицы техники и почти 600 рабочих. Дорожники активно устраняют последствия ночного снегопада, сообщает пресс-служба администрации города. «Сегодня днем на улицах города работает 282 единицы техники и почти 600 рабочих. Все силы дорожников направлены на устранение последствий ночного снегопада», — сообщает пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале. Рабочие и техника подметают дороги, тротуары, чистят остановки и парковки. Для безопасности дорожного движения проводится обработка противогололедными материалами опасных участков. Челябинск 9 января накрыл мокрый снег и метели. При этом температура воздуха выше нормы на восемь-десять градусов, что является потенциально опасным, сообщили синоптики регионального гидрометеоцентра. Мокрый снег в Челябинске будет идти до выходных, следует из прогноза синоптиков «Гисметео».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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