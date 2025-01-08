На улицах Челябинска 9 января работает 282 единицы техники и почти 600 рабочих. Дорожники активно устраняют последствия ночного снегопада, сообщает пресс-служба администрации города.
«Сегодня днем на улицах города работает 282 единицы техники и почти 600 рабочих. Все силы дорожников направлены на устранение последствий ночного снегопада», — сообщает пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале.
Рабочие и техника подметают дороги, тротуары, чистят остановки и парковки. Для безопасности дорожного движения проводится обработка противогололедными материалами опасных участков.
Челябинск 9 января накрыл мокрый снег и метели. При этом температура воздуха выше нормы на восемь-десять градусов, что является потенциально опасным, сообщили синоптики регионального гидрометеоцентра. Мокрый снег в Челябинске будет идти до выходных, следует из прогноза синоптиков «Гисметео».
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