В Перми объявили о массовой лепке пельменей

В Перми акция по массовой лепке пельменей пройдет в рамках фестиваля «Сочельник». Трехдневный праздник стартует в пятницу в доме народного творчества «Губерния».
«Одно из мероприятий фестиваля — „Большие пельменные помочи“. Пройдет оно 11 января», — сообщается на странице «Губернии» в соцсети «ВКонтакте». На сайте министерства культуры Прикамья отмечается, что в прошлом году на пельменных помочах пермяки налепили 30 кг пельменей.
В рамках фестиваля «Сочельник» гостей ждут спектакли, вертепные представления, выступления артистов огненного жанра, гадания, лекции, уроки ремесла. На ряд мероприятий требуется покупка билетов или регистрация.
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