08 января 2025

В Перми объявили о массовой лепке пельменей

На фестивале «Сочельник» пермяки будут массово лепить пельмени
© Служба новостей «URA.RU»
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В прошлом году на празднике налепили 30 кг пельменей
В прошлом году на празднике налепили 30 кг пельменей Фото:

В Перми акция по массовой лепке пельменей пройдет в рамках фестиваля «Сочельник». Трехдневный праздник стартует в пятницу в доме народного творчества «Губерния».

«Одно из мероприятий фестиваля — „Большие пельменные помочи“. Пройдет оно 11 января», — сообщается на странице «Губернии» в соцсети «ВКонтакте». На сайте министерства культуры Прикамья отмечается, что в прошлом году на пельменных помочах пермяки налепили 30 кг пельменей.

В рамках фестиваля «Сочельник» гостей ждут спектакли, вертепные представления, выступления артистов огненного жанра, гадания, лекции, уроки ремесла. На ряд мероприятий требуется покупка билетов или регистрация.

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В Перми акция по массовой лепке пельменей пройдет в рамках фестиваля «Сочельник». Трехдневный праздник стартует в пятницу в доме народного творчества «Губерния». «Одно из мероприятий фестиваля — „Большие пельменные помочи“. Пройдет оно 11 января», — сообщается на странице «Губернии» в соцсети «ВКонтакте». На сайте министерства культуры Прикамья отмечается, что в прошлом году на пельменных помочах пермяки налепили 30 кг пельменей. В рамках фестиваля «Сочельник» гостей ждут спектакли, вертепные представления, выступления артистов огненного жанра, гадания, лекции, уроки ремесла. На ряд мероприятий требуется покупка билетов или регистрация.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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