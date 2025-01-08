Горки закрыты из-за повышения температуры воздуха (архивное фото) Фото: Евгений Архипов © URA.RU

В городе Миассе (Челябинской области) с 9 января на неопределенный срок закрыт ледовый городок на Центральной площади. Об этом сообщил мэр города Юрий Ефименко.

«В связи с повышением температуры воздуха принято решение о временном закрытии ледяных городков на Центральной площади и у ДДТ „Юность“. Дом Деда Мороза также на это время приостанавливает свою работу», — написал Ефименко в своем telegram-канале.

Посещение городков и дома Деда Мороза возобновится после понижения температуры, а также обработки технологических швов и скатов. Ефименко просит миасцев отнестись с пониманием к введенным ограничениям.

Челябинскую область 9 января накрыл мокрый снег и метели. При этом температура воздуха выше нормы на восемь-десять градусов. Такая погода является потенциально опасной, сообщили ранее синоптики регионального гидрометеоцентра.

Городок в Миассе откроют после технической обработки швов Telegram-канал Юрия Ефименко

Ледовые городки в Миассе закрыты на неопределенный срок Telegram-канал Юрия Ефименко