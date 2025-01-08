08 января 2025

В челябинском городе закрыли главный ледовый городок из-за резкого потепления. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Чебаркуль, годовщина падения челябинского метеорита, зимние забавы, зима, ледяная горка
Горки закрыты из-за повышения температуры воздуха (архивное фото) Фото:

В городе Миассе (Челябинской области) с 9 января на неопределенный срок закрыт ледовый городок на Центральной площади. Об этом сообщил мэр города Юрий Ефименко.

«В связи с повышением температуры воздуха принято решение о временном закрытии ледяных городков на Центральной площади и у ДДТ „Юность“. Дом Деда Мороза также на это время приостанавливает свою работу», — написал Ефименко в своем telegram-канале.

Посещение городков и дома Деда Мороза возобновится после понижения температуры, а также обработки технологических швов и скатов. Ефименко просит миасцев отнестись с пониманием к введенным ограничениям.

Челябинскую область 9 января накрыл мокрый снег и метели. При этом температура воздуха выше нормы на восемь-десять градусов. Такая погода является потенциально опасной, сообщили ранее синоптики регионального гидрометеоцентра.

Городок в Миассе откроют после технической обработки швов
Городок в Миассе откроют после технической обработки швов
Ледовые городки в Миассе закрыты на неопределенный срок
Ледовые городки в Миассе закрыты на неопределенный срок

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В городе Миассе (Челябинской области) с 9 января на неопределенный срок закрыт ледовый городок на Центральной площади. Об этом сообщил мэр города Юрий Ефименко. «В связи с повышением температуры воздуха принято решение о временном закрытии ледяных городков на Центральной площади и у ДДТ „Юность“. Дом Деда Мороза также на это время приостанавливает свою работу», — написал Ефименко в своем telegram-канале. Посещение городков и дома Деда Мороза возобновится после понижения температуры, а также обработки технологических швов и скатов. Ефименко просит миасцев отнестись с пониманием к введенным ограничениям. Челябинскую область 9 января накрыл мокрый снег и метели. При этом температура воздуха выше нормы на восемь-десять градусов. Такая погода является потенциально опасной, сообщили ранее синоптики регионального гидрометеоцентра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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