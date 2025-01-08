В городе Миассе (Челябинской области) с 9 января на неопределенный срок закрыт ледовый городок на Центральной площади. Об этом сообщил мэр города Юрий Ефименко.
«В связи с повышением температуры воздуха принято решение о временном закрытии ледяных городков на Центральной площади и у ДДТ „Юность“. Дом Деда Мороза также на это время приостанавливает свою работу», — написал Ефименко в своем telegram-канале.
Посещение городков и дома Деда Мороза возобновится после понижения температуры, а также обработки технологических швов и скатов. Ефименко просит миасцев отнестись с пониманием к введенным ограничениям.
Челябинскую область 9 января накрыл мокрый снег и метели. При этом температура воздуха выше нормы на восемь-десять градусов. Такая погода является потенциально опасной, сообщили ранее синоптики регионального гидрометеоцентра.
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