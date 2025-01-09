Мэрия продаст право на застройку крупного земельного участка в Челябинске. Скрин

В Челябинске выставят на аукцион участок площадью 25 тысяч квадратных метров

09 января 2025 в 15:31 Размер текста - 17 +

Площадь выставленной на торги земли составляет более 25 тысяч «квадратов» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Власти Челябинска продадут право на заключение договора аренды крупного участка в Курчатовском районе. Площадь земли, расположенной рядом с Успенским кладбищем, составит более 25 тысяч квадратных метров, сообщается в документации, опубликованной на сайте мэрии. «Продать на аукционе право на заключение договора аренды земельного участка площадью 25 тысяч 194 квадратных метров, расположенного в Челябинске по улице Радонежской, земельный участок 8В. Вид разрешенного использования — коммунальное обслуживание, обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, приюты для животных, производственная деятельность, недропользование, стоянки общего пользования», — сообщается на сайте мэрии. Согласно документации, кадастровая стоимость земельного участка на данный момент составляет 39 миллионов 128 тысяч рублей. Землю власти будут сдавать в аренду. Начальная цена предмета аукциона будет установлена в размере ежегодной арендной платы, определенной по результатам рыночной оценки участка. Земельный участок расположен в Курчатовском районе города недалеко от Успенского кладбища Скрин: кадастровая карта г. Челябинск Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Челябинска продадут право на заключение договора аренды крупного участка в Курчатовском районе. Площадь земли, расположенной рядом с Успенским кладбищем, составит более 25 тысяч квадратных метров, сообщается в документации, опубликованной на сайте мэрии. «Продать на аукционе право на заключение договора аренды земельного участка площадью 25 тысяч 194 квадратных метров, расположенного в Челябинске по улице Радонежской, земельный участок 8В. Вид разрешенного использования — коммунальное обслуживание, обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, приюты для животных, производственная деятельность, недропользование, стоянки общего пользования», — сообщается на сайте мэрии. Согласно документации, кадастровая стоимость земельного участка на данный момент составляет 39 миллионов 128 тысяч рублей. Землю власти будут сдавать в аренду. Начальная цена предмета аукциона будет установлена в размере ежегодной арендной платы, определенной по результатам рыночной оценки участка.