Власти Челябинска продадут право на заключение договора аренды крупного участка в Курчатовском районе. Площадь земли, расположенной рядом с Успенским кладбищем, составит более 25 тысяч квадратных метров, сообщается в документации, опубликованной на сайте мэрии.
«Продать на аукционе право на заключение договора аренды земельного участка площадью 25 тысяч 194 квадратных метров, расположенного в Челябинске по улице Радонежской, земельный участок 8В. Вид разрешенного использования — коммунальное обслуживание, обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, приюты для животных, производственная деятельность, недропользование, стоянки общего пользования», — сообщается на сайте мэрии.
Согласно документации, кадастровая стоимость земельного участка на данный момент составляет 39 миллионов 128 тысяч рублей. Землю власти будут сдавать в аренду. Начальная цена предмета аукциона будет установлена в размере ежегодной арендной платы, определенной по результатам рыночной оценки участка.
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