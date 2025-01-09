Мэрия продаст право на застройку крупного земельного участка в Челябинске. Скрин

В Челябинске выставят на аукцион участок площадью 25 тысяч квадратных метров
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Площадь выставленной на торги земли составляет более 25 тысяч «квадратов» Фото:

Власти Челябинска продадут право на заключение договора аренды крупного участка в Курчатовском районе. Площадь земли, расположенной рядом с Успенским кладбищем, составит более 25 тысяч квадратных метров, сообщается в документации, опубликованной на сайте мэрии.

«Продать на аукционе право на заключение договора аренды земельного участка площадью 25 тысяч 194 квадратных метров, расположенного в Челябинске по улице Радонежской, земельный участок 8В. Вид разрешенного использования — коммунальное обслуживание, обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, приюты для животных, производственная деятельность, недропользование, стоянки общего пользования», — сообщается на сайте мэрии.

Согласно документации, кадастровая стоимость земельного участка на данный момент составляет 39 миллионов 128 тысяч рублей. Землю власти будут сдавать в аренду. Начальная цена предмета аукциона будет установлена в размере ежегодной арендной платы, определенной по результатам рыночной оценки участка.

Земельный участок расположен в Курчатовском районе города недалеко от Успенского кладбища
Земельный участок расположен в Курчатовском районе города недалеко от Успенского кладбища

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Власти Челябинска продадут право на заключение договора аренды крупного участка в Курчатовском районе. Площадь земли, расположенной рядом с Успенским кладбищем, составит более 25 тысяч квадратных метров, сообщается в документации, опубликованной на сайте мэрии. «Продать на аукционе право на заключение договора аренды земельного участка площадью 25 тысяч 194 квадратных метров, расположенного в Челябинске по улице Радонежской, земельный участок 8В. Вид разрешенного использования — коммунальное обслуживание, обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, приюты для животных, производственная деятельность, недропользование, стоянки общего пользования», — сообщается на сайте мэрии. Согласно документации, кадастровая стоимость земельного участка на данный момент составляет 39 миллионов 128 тысяч рублей. Землю власти будут сдавать в аренду. Начальная цена предмета аукциона будет установлена в размере ежегодной арендной платы, определенной по результатам рыночной оценки участка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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