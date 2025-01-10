Япония вводит десятки санкций против стран из-за России

Япония введет экспортные санкции против 31 компании из Китая, ОАЭ, Казахстана, Киргизии, Таиланда и Турции в рамках антироссийских мер. Об этом сообщило министерство экономики страны. Санкции вступят в силу в середине января.
«Запретительные меры, связанные с экспортом в конкретные организации <...> Объединенных Арабских Эмиратов (одна компания), Китайской Народной Республики (18 компаний), Казахстана (одной компании), Кыргызстана (двух компаний), Таиланда (одной компании) и Турции (восемь компаний)», — сообщило министерство экономики Японии. Ограничения начнут действовать с середины января.
Также санкции были введены против 11 физических, 51 юридического лица из РФ, и трех банков (ЦМРБанк, РФК Банк и Тимер Банк). Помимо этого ограничения коснулись одного гражданина КНДР, и банка из Грузии. Также в РФ запрещен экспорт используемого в промышленности капсаицина и 335 видов товаров, в число которых вхоядт детали для спецтехники, малолитражных мотоциклов и инструментов.
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