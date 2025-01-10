Захарова назвала президента Литвы «дурилкой картонной» за слова о Калининграде

Представитель МИД России Мария Захарова оценила притязания президента Литвы Гитанаса Науседы на Калининградскую область. Дипломат назвала литовского главу «дурилкой картонной» с влажными фантазиями и рекомендовала ему учить историю.
Ранее Науседа критиковал переименование Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды. Он заявлял, что Калининград является якобы историческим литовским городом и должен называться соответствующим образом.
«Очередная дурилка картонная полезла к микрофону с влажными историческими фантазиями», — написала Захарова в ответ на слова Науседы. Она напомнила, что Вильнюс получил современное название после решения Иосифа Сталина в 1939 году. Также порт Клайпеда стал окончательно литовским благодаря Красной Армии, добавила Захарова и призвала прибалтийский политиков учить историю.
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