Ущерб по делу экс-главы хабаровского Минздрава способен превысить 1 млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Следствие продолжает расследование по делу о закупке оборудования в Хабаровском крае
Следствие продолжает расследование по делу о закупке оборудования в Хабаровском крае Фото:

Сумма ущерба в рамках расследования уголовного дела в отношении экс-главы министерства здравоохранения Хабаровского края Юрия Бойченко может превысить 1 миллиард рублей. Об этом заявили правоохранительные органы, отметив, что сумма увеличилась из-за появления новых фигурантов.  

«Ущерб от их действий бюджету государства может превысить один млрд рублей. Следствие продолжает устанавливать причастность других фигурантов к совершению преступлений коррупционной направленности, в том числе по делу назначен большой объем различных экспертиз», — говорится в заявлении, его приводит ТАСС. Отмечается, что количество фигурантов может возрасти. 

Все уголовные дела, связанные с коррупционными схемами при закупках медоборудования для Министерства здравоохранения Хабаровского края, города Хабаровска и других российских регионов, объединены в одно производство. Срок предварительного следствия продлен до середины октября 2025 года.

Сам Юрий Бойченко находится под арестом с 22 августа. Тогда чиновники обвиняли в присвоении более 120 миллионов рублей

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сумма ущерба в рамках расследования уголовного дела в отношении экс-главы министерства здравоохранения Хабаровского края Юрия Бойченко может превысить 1 миллиард рублей. Об этом заявили правоохранительные органы, отметив, что сумма увеличилась из-за появления новых фигурантов.   «Ущерб от их действий бюджету государства может превысить один млрд рублей. Следствие продолжает устанавливать причастность других фигурантов к совершению преступлений коррупционной направленности, в том числе по делу назначен большой объем различных экспертиз», — говорится в заявлении, его приводит ТАСС. Отмечается, что количество фигурантов может возрасти.  Все уголовные дела, связанные с коррупционными схемами при закупках медоборудования для Министерства здравоохранения Хабаровского края, города Хабаровска и других российских регионов, объединены в одно производство. Срок предварительного следствия продлен до середины октября 2025 года. Сам Юрий Бойченко находится под арестом с 22 августа. Тогда чиновники обвиняли в присвоении более 120 миллионов рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...