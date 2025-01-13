В Челябинске откроется выставка тюремных снимков фотокорреспондента Васильева

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Выставка фотографий Васильева будет работать до 6 февраля
Выставка фотографий Васильева будет работать до 6 февраля Фото:

В Челябинске в Галерее современного искусства Larisa Depershmidt 14 января состоится открытие выставки тюремных фотографий «Зона». Экспозиция будет посвящена работам фотографа Сергея Васильева, который известен своими снимками из российских тюрем 90-х годов. Как сообщила URA.RU внучка фотографа и организатор выставки Елизавета Фурдилова-Васильева, проект покажет быт заключенных в колониях. В создании экспозиции также приняла участие и сама галерея, курируя организацией и площадкой.

«Зона» — это определенно проект своего времени. Того времени, где были свои герои, антигерои, были свои заботы, тренды, идентичности. В «лихие 90-ые», когда в России была развита преступность, мой дедушка, фотограф Сергей Васильев, проехал больше 40 тюрем, где документировал быт заключенных в мужских и женских колониях, делая акцент на татуировках», — уточнила Фурдилова-Васильева.

Проект «Зона» получил мировое признание. Посетители галереи смогут погрузиться в атмосферу тех лет и увидеть особенности жизни людей в тюрьмах того времени. Также организатор отметила, что нигде заключенные не были настолько татуированы, как в СССР.

Фотограф Сергей Васильев скончался в 2021 году на 86-м году жизни. Он был членом союза журналистов СССР и имел звание почетного гражданина Челябинска. Более 40 лет Васильев отдал работе фотокорреспондентом газеты «Вечерний Челябинск». Является единственным в России обладателем пяти золотых медалей World Press Photo — самой престижной награды в фотоискусстве. Его снимки были опубликованы более чем в 200 российских и зарубежных изданиях.

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В Челябинске в Галерее современного искусства Larisa Depershmidt 14 января состоится открытие выставки тюремных фотографий «Зона». Экспозиция будет посвящена работам фотографа Сергея Васильева, который известен своими снимками из российских тюрем 90-х годов. Как сообщила URA.RU внучка фотографа и организатор выставки Елизавета Фурдилова-Васильева, проект покажет быт заключенных в колониях. В создании экспозиции также приняла участие и сама галерея, курируя организацией и площадкой. «Зона» — это определенно проект своего времени. Того времени, где были свои герои, антигерои, были свои заботы, тренды, идентичности. В «лихие 90-ые», когда в России была развита преступность, мой дедушка, фотограф Сергей Васильев, проехал больше 40 тюрем, где документировал быт заключенных в мужских и женских колониях, делая акцент на татуировках», — уточнила Фурдилова-Васильева. Проект «Зона» получил мировое признание. Посетители галереи смогут погрузиться в атмосферу тех лет и увидеть особенности жизни людей в тюрьмах того времени. Также организатор отметила, что нигде заключенные не были настолько татуированы, как в СССР. Фотограф Сергей Васильев скончался в 2021 году на 86-м году жизни. Он был членом союза журналистов СССР и имел звание почетного гражданина Челябинска. Более 40 лет Васильев отдал работе фотокорреспондентом газеты «Вечерний Челябинск». Является единственным в России обладателем пяти золотых медалей World Press Photo — самой престижной награды в фотоискусстве. Его снимки были опубликованы более чем в 200 российских и зарубежных изданиях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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