В Челябинске откроется выставка тюремных снимков фотокорреспондента Васильева

В Челябинске в Галерее современного искусства Larisa Depershmidt 14 января состоится открытие выставки тюремных фотографий «Зона». Экспозиция будет посвящена работам фотографа Сергея Васильева, который известен своими снимками из российских тюрем 90-х годов. Как сообщила URA.RU внучка фотографа и организатор выставки Елизавета Фурдилова-Васильева, проект покажет быт заключенных в колониях. В создании экспозиции также приняла участие и сама галерея, курируя организацией и площадкой.
«Зона» — это определенно проект своего времени. Того времени, где были свои герои, антигерои, были свои заботы, тренды, идентичности. В «лихие 90-ые», когда в России была развита преступность, мой дедушка, фотограф Сергей Васильев, проехал больше 40 тюрем, где документировал быт заключенных в мужских и женских колониях, делая акцент на татуировках», — уточнила Фурдилова-Васильева.
Проект «Зона» получил мировое признание. Посетители галереи смогут погрузиться в атмосферу тех лет и увидеть особенности жизни людей в тюрьмах того времени. Также организатор отметила, что нигде заключенные не были настолько татуированы, как в СССР.
Фотограф Сергей Васильев скончался в 2021 году на 86-м году жизни. Он был членом союза журналистов СССР и имел звание почетного гражданина Челябинска. Более 40 лет Васильев отдал работе фотокорреспондентом газеты «Вечерний Челябинск». Является единственным в России обладателем пяти золотых медалей World Press Photo — самой престижной награды в фотоискусстве. Его снимки были опубликованы более чем в 200 российских и зарубежных изданиях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!