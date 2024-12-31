Вести с фронта порадовали россиян в канун Нового года: последнее об СВО в 2024 году

Сразу два населенных пункта — город Курахово и село Терны, расположенные в ДНР, освободили российские военнослужащие от бойцов ВСУ. Об этом заявили военкоры Юрий Котенок и Руслан Татаринов. Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что немецкие власти продолжат поддерживать Украину «как никто другой». Подробней об этом — в материале URA.RU.
Курахово перешел под контроль ВС РФ
Город Курахово в ДНР был освобожден российскими войсками. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. По его словам, на данный момент там проводятся операции по зачистке от оставшихся бойцов ВСУ.
«Курахово (ДНР). Город — наш… В целом город освободили. Идет зачистка», — написал военкор в своем telegram-канале и поздравил подписчиков с наступающим Новым годом.
Российские бойцы «дожали» Терны в ДНР
Также в рамках специальной военной операции ВС РФ освободили село Терны Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил военный корреспондент Руслан Татаринов.
«Населенный пункт Терны таки дожали к концу 2024 года… Если не считать несколько домов (а мы уже не будем их считать), то еще одна долгожданная победа русской армии», — сказал Татаринов в своем telegram-канале.
Всего в текущем году Вооруженные силы России освободили более 200 населенных пунктов в зоне СВО, а также на территории Курской области. Эти сведения уточнили в Минобороны РФ.
Российский солдат спас наемника ВСУ
В районе Торецка попал в плен к российским военным британский наемник Хэйден Уильям Дэвис. Он сдался после необычного столкновения с бойцом ВС РФ во время обстрела со стороны ВСУ. По словам наемника, российский военный «буквально вынес» его с поля боя в безопасное место.
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