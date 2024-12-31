Вести с фронта порадовали россиян в канун Нового года: последнее об СВО в 2024 году

ВС России завершили освобождение Курахово

01 января 2025 в 00:55 Размер текста - 17 +

Российские военные отбили сразу несколько населенных пунктов у ВСУ в конце 2024 года Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сразу два населенных пункта — город Курахово и село Терны, расположенные в ДНР, освободили российские военнослужащие от бойцов ВСУ. Об этом заявили военкоры Юрий Котенок и Руслан Татаринов. Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что немецкие власти продолжат поддерживать Украину «как никто другой». Подробней об этом — в материале URA.RU. Курахово перешел под контроль ВС РФ Город Курахово в ДНР был освобожден российскими войсками. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. По его словам, на данный момент там проводятся операции по зачистке от оставшихся бойцов ВСУ. «Курахово (ДНР). Город — наш… В целом город освободили. Идет зачистка», — написал военкор в своем telegram-канале и поздравил подписчиков с наступающим Новым годом. Российские бойцы «дожали» Терны в ДНР Также в рамках специальной военной операции ВС РФ освободили село Терны Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил военный корреспондент Руслан Татаринов. ВС РФ вытеснили бойцов ВСУ из ряда населенных пунктов ДНР Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ «Населенный пункт Терны таки дожали к концу 2024 года… Если не считать несколько домов (а мы уже не будем их считать), то еще одна долгожданная победа русской армии», — сказал Татаринов в своем telegram-канале. Всего в текущем году Вооруженные силы России освободили более 200 населенных пунктов в зоне СВО, а также на территории Курской области. Эти сведения уточнили в Минобороны РФ. Российский солдат спас наемника ВСУ В районе Торецка попал в плен к российским военным британский наемник Хэйден Уильям Дэвис. Он сдался после необычного столкновения с бойцом ВС РФ во время обстрела со стороны ВСУ. По словам наемника, российский военный «буквально вынес» его с поля боя в безопасное место. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сразу два населенных пункта — город Курахово и село Терны, расположенные в ДНР, освободили российские военнослужащие от бойцов ВСУ. Об этом заявили военкоры Юрий Котенок и Руслан Татаринов. Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что немецкие власти продолжат поддерживать Украину «как никто другой». Подробней об этом — в материале URA.RU. Город Курахово в ДНР был освобожден российскими войсками. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. По его словам, на данный момент там проводятся операции по зачистке от оставшихся бойцов ВСУ. «Курахово (ДНР). Город — наш… В целом город освободили. Идет зачистка», — написал военкор в своем telegram-канале и поздравил подписчиков с наступающим Новым годом. Также в рамках специальной военной операции ВС РФ освободили село Терны Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил военный корреспондент Руслан Татаринов. «Населенный пункт Терны таки дожали к концу 2024 года… Если не считать несколько домов (а мы уже не будем их считать), то еще одна долгожданная победа русской армии», — сказал Татаринов в своем telegram-канале. Всего в текущем году Вооруженные силы России освободили более 200 населенных пунктов в зоне СВО, а также на территории Курской области. Эти сведения уточнили в Минобороны РФ. В районе Торецка попал в плен к российским военным британский наемник Хэйден Уильям Дэвис. Он сдался после необычного столкновения с бойцом ВС РФ во время обстрела со стороны ВСУ. По словам наемника, российский военный «буквально вынес» его с поля боя в безопасное место.