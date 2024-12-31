31 декабря 2024

Вести с фронта порадовали россиян в канун Нового года: последнее об СВО в 2024 году

ВС России завершили освобождение Курахово
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Российские военные отбили сразу несколько населенных пунктов у ВСУ в конце 2024 года Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сразу два населенных пункта — город Курахово и село Терны, расположенные в ДНР, освободили российские военнослужащие от бойцов ВСУ. Об этом заявили военкоры Юрий Котенок и Руслан Татаринов. Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что немецкие власти продолжат поддерживать Украину «как никто другой». Подробней об этом — в материале URA.RU.

Курахово перешел под контроль ВС РФ

Город Курахово в ДНР был освобожден российскими войсками. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. По его словам, на данный момент там проводятся операции по зачистке от оставшихся бойцов ВСУ.

«Курахово (ДНР). Город — наш… В целом город освободили. Идет зачистка», — написал военкор в своем telegram-канале и поздравил подписчиков с наступающим Новым годом.

Российские бойцы «дожали» Терны в ДНР

Также в рамках специальной военной операции ВС РФ освободили село Терны Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил военный корреспондент Руслан Татаринов.

Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock
ВС РФ вытеснили бойцов ВСУ из ряда населенных пунктов ДНР
Фото:

«Населенный пункт Терны таки дожали к концу 2024 года… Если не считать несколько домов (а мы уже не будем их считать), то еще одна долгожданная победа русской армии», — сказал Татаринов в своем telegram-канале.

Всего в текущем году Вооруженные силы России освободили более 200 населенных пунктов в зоне СВО, а также на территории Курской области. Эти сведения уточнили в Минобороны РФ.

Российский солдат спас наемника ВСУ

В районе Торецка попал в плен к российским военным британский наемник Хэйден Уильям Дэвис. Он сдался после необычного столкновения с бойцом ВС РФ во время обстрела со стороны ВСУ. По словам наемника, российский военный «буквально вынес» его с поля боя в безопасное место.

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Сразу два населенных пункта — город Курахово и село Терны, расположенные в ДНР, освободили российские военнослужащие от бойцов ВСУ. Об этом заявили военкоры Юрий Котенок и Руслан Татаринов. Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что немецкие власти продолжат поддерживать Украину «как никто другой». Подробней об этом — в материале URA.RU. Город Курахово в ДНР был освобожден российскими войсками. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. По его словам, на данный момент там проводятся операции по зачистке от оставшихся бойцов ВСУ. «Курахово (ДНР). Город — наш… В целом город освободили. Идет зачистка», — написал военкор в своем telegram-канале и поздравил подписчиков с наступающим Новым годом. Также в рамках специальной военной операции ВС РФ освободили село Терны Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил военный корреспондент Руслан Татаринов. «Населенный пункт Терны таки дожали к концу 2024 года… Если не считать несколько домов (а мы уже не будем их считать), то еще одна долгожданная победа русской армии», — сказал Татаринов в своем telegram-канале. Всего в текущем году Вооруженные силы России освободили более 200 населенных пунктов в зоне СВО, а также на территории Курской области. Эти сведения уточнили в Минобороны РФ. В районе Торецка попал в плен к российским военным британский наемник Хэйден Уильям Дэвис. Он сдался после необычного столкновения с бойцом ВС РФ во время обстрела со стороны ВСУ. По словам наемника, российский военный «буквально вынес» его с поля боя в безопасное место.
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