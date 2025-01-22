Челябинцы стали на 25% чаще покупать новые автомобили. Скрин

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В Челябинске Фото:

В Челябинской области в декабре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года интерес к новым автомобилям вырос на 25,1%. Предложение выросло в 2,7 раза. Средняя стоимость новых авто в декабре составила 2 миллиона 672 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Авто».

«В Челябинской области в декабре 2024 года интересоваться новыми автомобилями стали на 25,1% больше год к году. Предложение на них выросло в 2,7 раза за тот же период. Средняя цена составила 2 миллиона 672 тысячи рублей», — сообщили в пресс-службе.

Самой популярной маркой в декабре 2024 года среди жителей Челябинской области стала ВАЗ (LADA). Доля спроса на модель составила 39,8%. При этом все пять мест по интересу пользователей занимают автомобили ВАЗ (LADA): Granta получила долю 20,3%, Niva Legend — 5,3%, а Vesta — 4,2%, Niva Travel (3,4%) и Largus (3,2%).

При этом в регионе чаще всего продаются авто машины ВАЗ (LADA) Granta, на долю которой пришлось 8,1% от предложения. На втором месте оказалась OMODA C5 (7,5%), а на третьем — Chery Tiggo 7 Pro Max (5,3%).

Марки автомобилей, наиболее популярные среди челябинцев
Марки автомобилей, наиболее популярные среди челябинцев

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В Челябинской области в декабре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года интерес к новым автомобилям вырос на 25,1%. Предложение выросло в 2,7 раза. Средняя стоимость новых авто в декабре составила 2 миллиона 672 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Авто». «В Челябинской области в декабре 2024 года интересоваться новыми автомобилями стали на 25,1% больше год к году. Предложение на них выросло в 2,7 раза за тот же период. Средняя цена составила 2 миллиона 672 тысячи рублей», — сообщили в пресс-службе. Самой популярной маркой в декабре 2024 года среди жителей Челябинской области стала ВАЗ (LADA). Доля спроса на модель составила 39,8%. При этом все пять мест по интересу пользователей занимают автомобили ВАЗ (LADA): Granta получила долю 20,3%, Niva Legend — 5,3%, а Vesta — 4,2%, Niva Travel (3,4%) и Largus (3,2%). При этом в регионе чаще всего продаются авто машины ВАЗ (LADA) Granta, на долю которой пришлось 8,1% от предложения. На втором месте оказалась OMODA C5 (7,5%), а на третьем — Chery Tiggo 7 Pro Max (5,3%).
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