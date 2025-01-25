Российский летчик всего за час уничтожил украинский Ан-124: карта СВО на 25 января

Летчик ВС РФ с позывным Комиссар уничтожил украинский самолет Ан-124. Используя управляемые ракеты, боец атаковал воздушное судно, когда происходила его разгрузка. На борту находилась боевая техника. Также украинские войска совершили массированную атаку Белгородской области, используя БПЛА. Ход боевых действий и карта спецоперации на Украине на 25 января — в материале URA.RU.
Летчик ВС РФ уничтожил самолет с техникой ВСУ на борту
Российский летчик с позывным Комиссар уничтожил самолет Ан-124, который перевозил бронетехнику и другие виды вооружения для ВСУ. Для атаки боец использовал управляемые ракеты, пока самолет находился на земле, и его разгружали украинские военные.
После успешного поражения цели Комиссар и его команда были представлены к государственным наградам. По словам самого летчика, в ходе СВО он совершил уже более 300 боевых вылетов, из которых свыше 70% завершились полным уничтожением целей противника.
Россия нанесла удар по Одесской области
В Одесской области, в порту Южный, был нанесен удар по скоплению украинских войск. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев. По его словам и подтверждению коллег, целью атаки стал военный объект ВСУ. В регионе на данный момент наблюдается состояние повышенной напряженности.
Расправы ВСУ над мирными жителями
Председатель Международного общественного трибунала Максим Григорьев обвинил Вооруженные силы Украины в массовых убийствах мирных жителей в городе Селидово. Он подчеркнул, что публичные казни проводились на глазах гражданского населения.
По словам Григорьева, подобные расправы являются военными преступлениями и нарушают международное гуманитарное право и Женевские конвенции. Эти преступления не имеют срока давности, добавил он.
Украина отправила все резервы на захват Новоегоровки
В Новоегоровке Луганской Народной Республики продолжаются интенсивные боевые действия. ВСУ наращивают давление в этом районе. Российским войскам удается успешно противостоять противнику, используя тактику «огневых мешков» для замедления продвижения противника. Подобное позволяет контролировать ситуацию на поле боя.
Кроме того, ВС РФ 20 января заявили об освобождении Новоегоровки и начали зачистку территории от оставшихся подразделений ВСУ. До полного освобождения ЛНР российским военным осталось взять под контроль всего несколько населенных пунктов.
ВСУ используют дроны «Баба-яга» для минирования Запорожской области
ВС Украины начали масштабное применение тяжелых беспилотников типа «Баба-яга» для дистанционного минирования районов Запорожской области, предотвращая возможное наступление российских войск. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов По его словам, особенно активное использование БПЛА происходит на ореховском и васильевском направлениях.
ВС РФ нарушили переброску военных сил Украины
В Курской области российский вертолет Ка-52М нанес удар по живой силе и технике ВСУ, что помешало ротации противника. По информации Министерства обороны РФ, летчики успешно выполнили пуск ракет по координатам, в результате чего был уничтожен опорный пункт и личный состав противника.
После выполнения удара экипажи вертолетов применили противоракетные маневры на малой высоте, использовав тепловые ловушки для защиты от ракет противника. Позже передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели, добавили в Минобороны.
Украина массово атаковала Белгородскую область
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о массированной атаке. По его словам, ВСУ применили при этом дроны и артиллерийское вооружение. В результате обстрела в поселке Октябрьский произошла детонация боеприпаса, что привело к ранению одного мирного жителя. Пострадавший был незамедлительно госпитализирован.
Атака на Брянскую область
Кроме того, Минобороны России заявило об уничтожении беспилотника над Брянской областью в ночь на 25 января. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что инцидент не привел к жертвам или разрушениям. Также к месту падения дрона были направлены экстренные службы.
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