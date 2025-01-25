ВСУ массово атаковали Белгородскую область

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украинские военные атаковали Белгородскую область с применением БПЛА
Украинские военные атаковали Белгородскую область с применением БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные Силы Украины (ВСУ) массово атаковали Белгородскую область с применением дронов и артиллерии. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе по поселку Октябрьский, селам Журавлевка, Отрадное, Солнцевка, Устинка, Чайки и Ясные Зори выпущено 25 боеприпасов в ходе трех обстрелов и совершены атаки 10 беспилотников, шесть из которых сбиты системой ПВО», — сообщил Вячеслав Гладков. Пост опубликован в его telegram-канале

Отмечается, что в поселке Октябрьский произошла детонация боеприпаса, в результате которой получил ранения один мирный житель. Пострадавший был экстренно доставлен в больницу. Также повреждены два жилых дома, один автомобиль, коммерческий объект и линия электропередач.

Украина продолжает совершать планомерные атаки по Белгородской области. Ранее Гладков также сообщал об атаках ВСУ, в ходе которых были задействованы беспилотники. Тогда налеты затронули сразу несколько районов области, приводя к повреждениям  инфраструктуры и травмам среди мирного населения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные Силы Украины (ВСУ) массово атаковали Белгородскую область с применением дронов и артиллерии. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. «В Белгородском районе по поселку Октябрьский, селам Журавлевка, Отрадное, Солнцевка, Устинка, Чайки и Ясные Зори выпущено 25 боеприпасов в ходе трех обстрелов и совершены атаки 10 беспилотников, шесть из которых сбиты системой ПВО», — сообщил Вячеслав Гладков. Пост опубликован в его telegram-канале.  Отмечается, что в поселке Октябрьский произошла детонация боеприпаса, в результате которой получил ранения один мирный житель. Пострадавший был экстренно доставлен в больницу. Также повреждены два жилых дома, один автомобиль, коммерческий объект и линия электропередач. Украина продолжает совершать планомерные атаки по Белгородской области. Ранее Гладков также сообщал об атаках ВСУ, в ходе которых были задействованы беспилотники. Тогда налеты затронули сразу несколько районов области, приводя к повреждениям  инфраструктуры и травмам среди мирного населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...