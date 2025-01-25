Вооруженные Силы Украины (ВСУ) массово атаковали Белгородскую область с применением дронов и артиллерии. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В Белгородском районе по поселку Октябрьский, селам Журавлевка, Отрадное, Солнцевка, Устинка, Чайки и Ясные Зори выпущено 25 боеприпасов в ходе трех обстрелов и совершены атаки 10 беспилотников, шесть из которых сбиты системой ПВО», — сообщил Вячеслав Гладков. Пост опубликован в его telegram-канале.
Отмечается, что в поселке Октябрьский произошла детонация боеприпаса, в результате которой получил ранения один мирный житель. Пострадавший был экстренно доставлен в больницу. Также повреждены два жилых дома, один автомобиль, коммерческий объект и линия электропередач.
Украина продолжает совершать планомерные атаки по Белгородской области. Ранее Гладков также сообщал об атаках ВСУ, в ходе которых были задействованы беспилотники. Тогда налеты затронули сразу несколько районов области, приводя к повреждениям инфраструктуры и травмам среди мирного населения.
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