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В 2025 году по программе капремонта в Челябинской области заменят 1718 лифтов

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Денисенко (в центре) сообщил о возросшей платежной дисциплине жителей региона
Алексей Денисенко (в центре) сообщил о возросшей платежной дисциплине жителей региона Фото:

В Челябинской области в 2025 году по программе капремонта будут заменены на новые 1718 лифтов. Об этом URA.RU сообщил председатель комитета по строительной политике и ЖКХ заксобрания региона Алексей Денисенко.

«В рамках региональной программы капитального ремонта в регионе будет заменено 1718 лифтов. Это стало возможным благодаря участию жителей региона. Благодаря им собираемость взносов на капремонт возросла с изначальных 50% почти до 98%», — сообщил Денисенко. По словам Денисенко, на сегодняшний день уже выполняются работы по замене 508 лифтов.

При этом плата за капремонт в регионе ниже, чем в соседних регионах УрФО. С 1 января 2025 года в Челябинской области взнос за капремонт составляет 13,92 рубля за квадратный метр. В Свердловской области с 1 января размер ежемесячного взноса на капремонт увеличился с 14,81 рубля за квадратный метр в 2024 году до 17,50 рубля в 2025 году, в ХМАО — с 18,01 рубля до 19,64 рубля за квадратный метр, в ЯНАО — с 12 до 14,79 рубля за квадратный метр.

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В Челябинской области в 2025 году по программе капремонта будут заменены на новые 1718 лифтов. Об этом URA.RU сообщил председатель комитета по строительной политике и ЖКХ заксобрания региона Алексей Денисенко. «В рамках региональной программы капитального ремонта в регионе будет заменено 1718 лифтов. Это стало возможным благодаря участию жителей региона. Благодаря им собираемость взносов на капремонт возросла с изначальных 50% почти до 98%», — сообщил Денисенко. По словам Денисенко, на сегодняшний день уже выполняются работы по замене 508 лифтов. При этом плата за капремонт в регионе ниже, чем в соседних регионах УрФО. С 1 января 2025 года в Челябинской области взнос за капремонт составляет 13,92 рубля за квадратный метр. В Свердловской области с 1 января размер ежемесячного взноса на капремонт увеличился с 14,81 рубля за квадратный метр в 2024 году до 17,50 рубля в 2025 году, в ХМАО — с 18,01 рубля до 19,64 рубля за квадратный метр, в ЯНАО — с 12 до 14,79 рубля за квадратный метр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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