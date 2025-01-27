Новым прокурором Советского района Челябинска стала советника юстиции Елена Петроченко. В органах прокуратуры она служит более 22 лет, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
«Прокурор области Игорь Донгаузер представил коллективу и руководителям органов власти назначенного прокурора Советского района Челябинска советника юстиции Петроченко Елену Сергеевну. Он определил для нового руководителя и коллектива основные задачи, обозначил имеющиеся проблемные вопросы, требующие прокурорского вмешательства и пожелал прокурору района успехов в работе», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области.
Петроченко начинала карьеру в Омске: работала помощником прокурора Оконешниковского района Омской области, старшим помощником прокурора Ленинского административного округа Омска, старшим помощником прокурора Омска, помощником прокурора Советского административного округа Омска. После была направлена по службе в Санкт-Петербург, где доросла до должности прокурора отдела в управлении по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры города. Затем работала в прокуратуре Кемеровской области. А с ноября 2024 года занимала должность заместителя начальника отдела кадров прокуратуры Челябинской области.
Петроченко сменила на посту районного прокурора Евгения Тараненко. В начале декабря 2024 года он был назначен магнитогорским прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.
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