В районе Челябинска назначен новый прокурор. Фото

Прокурором Советского района Челябинска стала Елена Петроченко
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Елена Петроченко возглавила прокуратуру Советского района Челябинска
Елена Петроченко возглавила прокуратуру Советского района Челябинска Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Новым прокурором Советского района Челябинска стала советника юстиции Елена Петроченко. В органах прокуратуры она служит более 22 лет, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

«Прокурор области Игорь Донгаузер представил коллективу и руководителям органов власти назначенного прокурора Советского района Челябинска советника юстиции Петроченко Елену Сергеевну. Он определил для нового руководителя и коллектива основные задачи, обозначил имеющиеся проблемные вопросы, требующие прокурорского вмешательства и пожелал прокурору района успехов в работе», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области.

Петроченко начинала карьеру в Омске: работала помощником прокурора Оконешниковского района Омской области, старшим помощником прокурора Ленинского административного округа Омска, старшим помощником прокурора Омска, помощником прокурора Советского административного округа Омска. После была направлена по службе в Санкт-Петербург, где доросла до должности прокурора отдела в управлении по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры города. Затем работала в прокуратуре Кемеровской области. А с ноября 2024 года занимала должность заместителя начальника отдела кадров прокуратуры Челябинской области.

Петроченко сменила на посту районного прокурора Евгения Тараненко. В начале декабря 2024 года он был назначен магнитогорским прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

Игорь Донгаузер пожелал Елене Петроченко удачи на новом посту
Игорь Донгаузер пожелал Елене Петроченко удачи на новом посту
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Новым прокурором Советского района Челябинска стала советника юстиции Елена Петроченко. В органах прокуратуры она служит более 22 лет, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства. «Прокурор области Игорь Донгаузер представил коллективу и руководителям органов власти назначенного прокурора Советского района Челябинска советника юстиции Петроченко Елену Сергеевну. Он определил для нового руководителя и коллектива основные задачи, обозначил имеющиеся проблемные вопросы, требующие прокурорского вмешательства и пожелал прокурору района успехов в работе», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области. Петроченко начинала карьеру в Омске: работала помощником прокурора Оконешниковского района Омской области, старшим помощником прокурора Ленинского административного округа Омска, старшим помощником прокурора Омска, помощником прокурора Советского административного округа Омска. После была направлена по службе в Санкт-Петербург, где доросла до должности прокурора отдела в управлении по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры города. Затем работала в прокуратуре Кемеровской области. А с ноября 2024 года занимала должность заместителя начальника отдела кадров прокуратуры Челябинской области. Петроченко сменила на посту районного прокурора Евгения Тараненко. В начале декабря 2024 года он был назначен магнитогорским прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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