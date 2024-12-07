07 декабря 2024

Две магнитогорские прокуратуры возглавили челябинцы

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Встреча силовиков с жителями Коркино. Челябинск, донгаузер игорь
Игорь Донгаузер представил коллективу новых руководителей Фото:

Прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер провел совещание в Магнитогорске (Челябинская область), на котором представил коллективу новых прокуроров. Две магнитогорские прокуратуры возглавили челябинцы.

«Магнитогорским природоохранным прокурором назначен старший советник юстиции Алексей Пунигов. В органах прокуратуры он служит более 20 лет, а с 2019 года состоял в должности Челябинского природоохранного прокурора. Магнитогорским прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях назначен старший советник юстиции Евгений Тараненко — с 2019 года он занимал должность прокурора Советского района Челябинска», — сообщает сайт «Верстов.Инфо».

В Агаповском районе ранее состоялось назначение нового прокурора — Руслана Тимшина, который до нового назначения занимал должность заместителя прокурора Курчатовского района в Челябинске. Его в Агаповке представил коллективу региональный руководитель надзорного ведомства Донгаузер.

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Прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер провел совещание в Магнитогорске (Челябинская область), на котором представил коллективу новых прокуроров. Две магнитогорские прокуратуры возглавили челябинцы. «Магнитогорским природоохранным прокурором назначен старший советник юстиции Алексей Пунигов. В органах прокуратуры он служит более 20 лет, а с 2019 года состоял в должности Челябинского природоохранного прокурора. Магнитогорским прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях назначен старший советник юстиции Евгений Тараненко — с 2019 года он занимал должность прокурора Советского района Челябинска», — сообщает сайт «Верстов.Инфо». В Агаповском районе ранее состоялось назначение нового прокурора — Руслана Тимшина, который до нового назначения занимал должность заместителя прокурора Курчатовского района в Челябинске. Его в Агаповке представил коллективу региональный руководитель надзорного ведомства Донгаузер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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