Две магнитогорские прокуратуры возглавили челябинцы

08 декабря 2024 в 14:57 Размер текста - 17 +

Игорь Донгаузер представил коллективу новых руководителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер провел совещание в Магнитогорске (Челябинская область), на котором представил коллективу новых прокуроров. Две магнитогорские прокуратуры возглавили челябинцы. «Магнитогорским природоохранным прокурором назначен старший советник юстиции Алексей Пунигов. В органах прокуратуры он служит более 20 лет, а с 2019 года состоял в должности Челябинского природоохранного прокурора. Магнитогорским прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях назначен старший советник юстиции Евгений Тараненко — с 2019 года он занимал должность прокурора Советского района Челябинска», — сообщает сайт «Верстов.Инфо». В Агаповском районе ранее состоялось назначение нового прокурора — Руслана Тимшина, который до нового назначения занимал должность заместителя прокурора Курчатовского района в Челябинске. Его в Агаповке представил коллективу региональный руководитель надзорного ведомства Донгаузер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер провел совещание в Магнитогорске (Челябинская область), на котором представил коллективу новых прокуроров. Две магнитогорские прокуратуры возглавили челябинцы. «Магнитогорским природоохранным прокурором назначен старший советник юстиции Алексей Пунигов. В органах прокуратуры он служит более 20 лет, а с 2019 года состоял в должности Челябинского природоохранного прокурора. Магнитогорским прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях назначен старший советник юстиции Евгений Тараненко — с 2019 года он занимал должность прокурора Советского района Челябинска», — сообщает сайт «Верстов.Инфо». В Агаповском районе ранее состоялось назначение нового прокурора — Руслана Тимшина, который до нового назначения занимал должность заместителя прокурора Курчатовского района в Челябинске. Его в Агаповке представил коллективу региональный руководитель надзорного ведомства Донгаузер.