«Модный приговор» вернется в эфир Первого канала

15 апреля 2024 в 20:12 Размер текста - 17 +

Новыми ведущими шоу «Модный приговор» станут Александр Рогов и Лилия Рах Фото: Юрий Самолыго/ИТАР-ТАСС/ТАСС Популярное телешоу «Модный приговор» возвращается на экраны Первого канала 22 апреля с новыми выпусками, которые будут разделены на «женскую» и «мужскую» версии. Об этом сообщили в пресс-службе вещателя. «Редакция решилась на эксперимент: сделать „мужскую“ и „женскую“ версию проекта», — рассказали в пресс-службе, передает ТАСС. Отмечается, что в качестве судей в новых сериях выступят известные эксперты моды — Александр Рогов и Лилия Рах. Так, известный стилист и телеведущий Александр Рогов возглавит «мужскую» версию шоу, его кандидатура была одобрена зрителями в ходе голосования. Блогер и модный эксперт Лилия Рах станет ведущей «женской» версии. Пресс-служба подчеркнула уникальность ситуации, поскольку ранее в проекте не было женщин-судей. Ранее шоумен Сергей Дворцов сообщил, что телеведущий Иван Ургант вскоре может вернуться на телевидение со своим вечерним шоу. По его словам, возвращению поспособствовал отец Урганта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Популярное телешоу «Модный приговор» возвращается на экраны Первого канала 22 апреля с новыми выпусками, которые будут разделены на «женскую» и «мужскую» версии. Об этом сообщили в пресс-службе вещателя. «Редакция решилась на эксперимент: сделать „мужскую“ и „женскую“ версию проекта», — рассказали в пресс-службе, передает ТАСС. Отмечается, что в качестве судей в новых сериях выступят известные эксперты моды — Александр Рогов и Лилия Рах. Так, известный стилист и телеведущий Александр Рогов возглавит «мужскую» версию шоу, его кандидатура была одобрена зрителями в ходе голосования. Блогер и модный эксперт Лилия Рах станет ведущей «женской» версии. Пресс-служба подчеркнула уникальность ситуации, поскольку ранее в проекте не было женщин-судей. Ранее шоумен Сергей Дворцов сообщил, что телеведущий Иван Ургант вскоре может вернуться на телевидение со своим вечерним шоу. По его словам, возвращению поспособствовал отец Урганта.