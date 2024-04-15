«Модный приговор» вернется в эфир Первого канала

Популярное телешоу «Модный приговор» возвращается на экраны Первого канала 22 апреля с новыми выпусками, которые будут разделены на «женскую» и «мужскую» версии. Об этом сообщили в пресс-службе вещателя.
«Редакция решилась на эксперимент: сделать „мужскую“ и „женскую“ версию проекта», — рассказали в пресс-службе, передает ТАСС. Отмечается, что в качестве судей в новых сериях выступят известные эксперты моды — Александр Рогов и Лилия Рах.
Так, известный стилист и телеведущий Александр Рогов возглавит «мужскую» версию шоу, его кандидатура была одобрена зрителями в ходе голосования. Блогер и модный эксперт Лилия Рах станет ведущей «женской» версии. Пресс-служба подчеркнула уникальность ситуации, поскольку ранее в проекте не было женщин-судей.
Ранее шоумен Сергей Дворцов сообщил, что телеведущий Иван Ургант вскоре может вернуться на телевидение со своим вечерним шоу. По его словам, возвращению поспособствовал отец Урганта.
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