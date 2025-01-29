У задержанного за взятку экс-гендиректора «Фонбета» Анохина устроили обыски

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Силовики начали обыск у Анохина
Силовики начали обыск у Анохина Фото:

Силовики начали обыски у бывшего генерального директора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина. Об этом сообщили в правоохранительных органах РФ.

«Несколько фигурантов есть в уголовном деле, по которому проходит экс-гендиректор букмекерской компании „Фонбет“ Сергей Анохин», — рассказали правоохранители. Заявление передает РИА Новости.

Ранее в Москве был задержан Анохин. Его обвиняют в передаче взятки в размере 50 миллионов рублей сотрудникам специальных служб. Анохин руководил «Фонбетом» с 2022 года. До этого он исполнял обязанности президента футбольного клуба «Химки». Из-за скандала во «Фонбет» сменился гендиректор. В пресс-службе объяснили, что Анохин решил развивать свои «бизнес-идеи в киберспорте и футболе».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Силовики начали обыски у бывшего генерального директора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина. Об этом сообщили в правоохранительных органах РФ. «Несколько фигурантов есть в уголовном деле, по которому проходит экс-гендиректор букмекерской компании „Фонбет“ Сергей Анохин», — рассказали правоохранители. Заявление передает РИА Новости. Ранее в Москве был задержан Анохин. Его обвиняют в передаче взятки в размере 50 миллионов рублей сотрудникам специальных служб. Анохин руководил «Фонбетом» с 2022 года. До этого он исполнял обязанности президента футбольного клуба «Химки». Из-за скандала во «Фонбет» сменился гендиректор. В пресс-службе объяснили, что Анохин решил развивать свои «бизнес-идеи в киберспорте и футболе».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...