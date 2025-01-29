У задержанного за взятку экс-гендиректора «Фонбета» Анохина устроили обыски

Силовики начали обыски у бывшего генерального директора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина. Об этом сообщили в правоохранительных органах РФ.
«Несколько фигурантов есть в уголовном деле, по которому проходит экс-гендиректор букмекерской компании „Фонбет“ Сергей Анохин», — рассказали правоохранители. Заявление передает РИА Новости.
Ранее в Москве был задержан Анохин. Его обвиняют в передаче взятки в размере 50 миллионов рублей сотрудникам специальных служб. Анохин руководил «Фонбетом» с 2022 года. До этого он исполнял обязанности президента футбольного клуба «Химки». Из-за скандала во «Фонбет» сменился гендиректор. В пресс-службе объяснили, что Анохин решил развивать свои «бизнес-идеи в киберспорте и футболе».
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