Помощник полпреда претендует на пост ректора УрФУ

Уральский федеральный университет хочет возглавить Евгений Гурарий
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Артем Жога с визитом в технопарк «Университетский». Екатеринбург , гурарий евгений
Евгений Гурарий работает в полпредстве с 2019 года Фото:

Помощник полпреда президента РФ в УрФО Евгений Гурарий претендует на пост ректора Уральского федерального университета, который сейчас занимает Виктор Кокшаров. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Гурарий подключает связи, желая стать руководителем вуза. Эти планы он вынашивал давно», — поделился собеседник. Сам Гурарий комментировать это не стал, отметив лишь, что продолжает работать в окружной власти.

Полномочия Кокшарова, возглавляющего УрФУ с 2010 года, истекают в апреле. По данным агентства, в его планах сохраниться на посту. Решение подписывает премьер-министр РФ Михаил Мишустин по представлению набсовета университета.

Помощником полпреда Евгений Гурарий работает с 2019 года. До этого он был замруководителя администрации свердловского губернатора, когда ее возглавлял Владимир Тунгусов (сейчас — персона нон грата в региональной политике), и трудился советником Дениса Паслера, когда тот возглавлял областной кабмин.

На посту помощника полпреда Гурарий долгое время курировал развитие высшего образования на Урале. После начала спецоперации РФ на Украине стал отвечать в основном за поддержку производителей беспилотников.

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Помощник полпреда президента РФ в УрФО Евгений Гурарий претендует на пост ректора Уральского федерального университета, который сейчас занимает Виктор Кокшаров. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Гурарий подключает связи, желая стать руководителем вуза. Эти планы он вынашивал давно», — поделился собеседник. Сам Гурарий комментировать это не стал, отметив лишь, что продолжает работать в окружной власти. Полномочия Кокшарова, возглавляющего УрФУ с 2010 года, истекают в апреле. По данным агентства, в его планах сохраниться на посту. Решение подписывает премьер-министр РФ Михаил Мишустин по представлению набсовета университета. Помощником полпреда Евгений Гурарий работает с 2019 года. До этого он был замруководителя администрации свердловского губернатора, когда ее возглавлял Владимир Тунгусов (сейчас — персона нон грата в региональной политике), и трудился советником Дениса Паслера, когда тот возглавлял областной кабмин. На посту помощника полпреда Гурарий долгое время курировал развитие высшего образования на Урале. После начала спецоперации РФ на Украине стал отвечать в основном за поддержку производителей беспилотников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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