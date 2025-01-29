Помощник полпреда претендует на пост ректора УрФУ

Помощник полпреда президента РФ в УрФО Евгений Гурарий претендует на пост ректора Уральского федерального университета, который сейчас занимает Виктор Кокшаров. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Гурарий подключает связи, желая стать руководителем вуза. Эти планы он вынашивал давно», — поделился собеседник. Сам Гурарий комментировать это не стал, отметив лишь, что продолжает работать в окружной власти.
Полномочия Кокшарова, возглавляющего УрФУ с 2010 года, истекают в апреле. По данным агентства, в его планах сохраниться на посту. Решение подписывает премьер-министр РФ Михаил Мишустин по представлению набсовета университета.
Помощником полпреда Евгений Гурарий работает с 2019 года. До этого он был замруководителя администрации свердловского губернатора, когда ее возглавлял Владимир Тунгусов (сейчас — персона нон грата в региональной политике), и трудился советником Дениса Паслера, когда тот возглавлял областной кабмин.
На посту помощника полпреда Гурарий долгое время курировал развитие высшего образования на Урале. После начала спецоперации РФ на Украине стал отвечать в основном за поддержку производителей беспилотников.
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