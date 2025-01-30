Помощник Путина пожалел Пугачеву

Мединский: Пугачева — голос своего времени, но ее имя звучит не в том контексте
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Мединский заявил, что в России нет культуры отмены
Мединский заявил, что в России нет культуры отмены Фото:

Помощник президента Владимир Мединский охарактеризовал певицу Аллу Пугачеву как голос своего времени. Он отметил, что, хотя сейчас Пугачева не выступает на сцене, ее имя иногда используется в различных контекстах, не всегда связанных с музыкой.

«Сейчас она, к сожалению, не выступает на сцене, но при этом ее имя иногда используется в совершенно других целях», — заявил Мединский в интервью РБК. Так он ответил на вопрос о песнях Аллы Пугачевой, помощник назвал певицу голосом своего времени.

Владимир Мединский заявил, что в России отсутствует культура отмены, характерная для Запада. Он объяснил исчезновение с афиш театров и концертных залов имен артистов, критикующих власть, условиями военного конфликта. Он также поддерживает решение прекращать финансирование из бюджета выступлений критиков власти: «Они не получают государственных грантов, мест на сцене государственных театров или поддержку в сфере кино. Это единственно логичная позиция», — утверждает он.

Алла Пугачева, вместе с супругом Максимом Галкиным (признан в РФ иноагентом), покинула Россию в 2022 году после начала специальной военной операции. В сентябре 2023 года Примадонна забрала документы своих детей из московской школы и объявила о продаже своего замка в деревне Грязь, стоимость которого оценивается примерно в миллиард рублей.

Певица Кристина Орбакайте, дочь Аллы Пугачевой, активно пытается поддержать репутацию своей матери после ее скандальных высказываний о россиянах. Она напомнила в социальных сетях о выступлении Пугачевой в 1986 году для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, что подчеркивает благотворительный вклад певицы.

*Максим Галкин признан Минюстом РФ иноагентом

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Помощник президента Владимир Мединский охарактеризовал певицу Аллу Пугачеву как голос своего времени. Он отметил, что, хотя сейчас Пугачева не выступает на сцене, ее имя иногда используется в различных контекстах, не всегда связанных с музыкой. «Сейчас она, к сожалению, не выступает на сцене, но при этом ее имя иногда используется в совершенно других целях», — заявил Мединский в интервью РБК. Так он ответил на вопрос о песнях Аллы Пугачевой, помощник назвал певицу голосом своего времени. Владимир Мединский заявил, что в России отсутствует культура отмены, характерная для Запада. Он объяснил исчезновение с афиш театров и концертных залов имен артистов, критикующих власть, условиями военного конфликта. Он также поддерживает решение прекращать финансирование из бюджета выступлений критиков власти: «Они не получают государственных грантов, мест на сцене государственных театров или поддержку в сфере кино. Это единственно логичная позиция», — утверждает он. Алла Пугачева, вместе с супругом Максимом Галкиным (признан в РФ иноагентом), покинула Россию в 2022 году после начала специальной военной операции. В сентябре 2023 года Примадонна забрала документы своих детей из московской школы и объявила о продаже своего замка в деревне Грязь, стоимость которого оценивается примерно в миллиард рублей. Певица Кристина Орбакайте, дочь Аллы Пугачевой, активно пытается поддержать репутацию своей матери после ее скандальных высказываний о россиянах. Она напомнила в социальных сетях о выступлении Пугачевой в 1986 году для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, что подчеркивает благотворительный вклад певицы. *Максим Галкин признан Минюстом РФ иноагентом
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