В Перми завершено строительство еще одной школы

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Школа рассчитана на 1050 мест
Школа рассчитана на 1050 мест Фото:

В Перми достроена школа в Дзержинском районе. Она рассчитана на 1050 мест. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

«Новая школа появилась в микрорайоне Железнодорожный по ул. Ветлужская, 89Г. В школе уже готовы классы, мастерские, кабинет-планетарий, просторный актовый зал и два спортивных зала. На территории школы круговая беговая дорожка, волейбольная и баскетбольная площадки, тренажеры, полоса препятствий и даже небольшой скейт-парк», — написал Махонин.

Сейчас в Пермском крае строятся еще четыре школы. Они откроются в Перми, Березниках и Нытве.

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В Перми достроена школа в Дзержинском районе. Она рассчитана на 1050 мест. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. «Новая школа появилась в микрорайоне Железнодорожный по ул. Ветлужская, 89Г. В школе уже готовы классы, мастерские, кабинет-планетарий, просторный актовый зал и два спортивных зала. На территории школы круговая беговая дорожка, волейбольная и баскетбольная площадки, тренажеры, полоса препятствий и даже небольшой скейт-парк», — написал Махонин. Сейчас в Пермском крае строятся еще четыре школы. Они откроются в Перми, Березниках и Нытве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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