В Перми завершено строительство еще одной школы

Школа рассчитана на 1050 мест
В Перми достроена школа в Дзержинском районе. Она рассчитана на 1050 мест. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.
«Новая школа появилась в микрорайоне Железнодорожный по ул. Ветлужская, 89Г. В школе уже готовы классы, мастерские, кабинет-планетарий, просторный актовый зал и два спортивных зала. На территории школы круговая беговая дорожка, волейбольная и баскетбольная площадки, тренажеры, полоса препятствий и даже небольшой скейт-парк», — написал Махонин.
Сейчас в Пермском крае строятся еще четыре школы. Они откроются в Перми, Березниках и Нытве.
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