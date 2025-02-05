Рабочий получил тяжелые травмы при строительстве трассы в Пермском крае

В Пермском крае дорожный рабочий получил тяжелые травмы при строительстве скоростной трассы Казань — Екатеринбург. Инцидент произошел 5 февраля, сообщается на сайте Госинспекции труда в регионе. Рабочий ООО «Магистральдорстрой» находился в автобусе, который попал в ДТП.
«В результате опрокидывания автобуса рабочий 1989 года рождения получил серьезные травмы, включая травмы шейного и грудного отделов позвоночника», — говорится в сообщении учреждения. Сейчас Госинпекция труда проводит расследование несчастного случая, для этого формируется комиссия. В ГИБДД запрошены материалы с осмотром места происшествия.
Для перевозки рабочих ООО «Магистральдорстрой» привлекала стороннюю организацию. «При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера», — сообщил замруководителя Госинспекции труда в Прикамье Павел Бахтагареев.
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