05 февраля 2025

Рабочий получил тяжелые травмы при строительстве трассы в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина получил различные травмы в результате ДТП с автобусом
Мужчина получил различные травмы в результате ДТП с автобусом Фото:

В Пермском крае дорожный рабочий получил тяжелые травмы при строительстве скоростной трассы Казань — Екатеринбург. Инцидент произошел 5 февраля, сообщается на сайте Госинспекции труда в регионе. Рабочий ООО «Магистральдорстрой» находился в автобусе, который попал в ДТП.

«В результате опрокидывания автобуса рабочий 1989 года рождения получил серьезные травмы, включая травмы шейного и грудного отделов позвоночника», — говорится в сообщении учреждения. Сейчас Госинпекция труда проводит расследование несчастного случая, для этого формируется комиссия. В ГИБДД запрошены материалы с осмотром места происшествия.

Для перевозки рабочих ООО «Магистральдорстрой» привлекала стороннюю организацию. «При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера», — сообщил замруководителя Госинспекции труда в Прикамье Павел Бахтагареев.

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В Пермском крае дорожный рабочий получил тяжелые травмы при строительстве скоростной трассы Казань — Екатеринбург. Инцидент произошел 5 февраля, сообщается на сайте Госинспекции труда в регионе. Рабочий ООО «Магистральдорстрой» находился в автобусе, который попал в ДТП. «В результате опрокидывания автобуса рабочий 1989 года рождения получил серьезные травмы, включая травмы шейного и грудного отделов позвоночника», — говорится в сообщении учреждения. Сейчас Госинпекция труда проводит расследование несчастного случая, для этого формируется комиссия. В ГИБДД запрошены материалы с осмотром места происшествия. Для перевозки рабочих ООО «Магистральдорстрой» привлекала стороннюю организацию. «При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера», — сообщил замруководителя Госинспекции труда в Прикамье Павел Бахтагареев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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