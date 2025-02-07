Бастрыкин заинтересовался дракой охранника с подростком в челябинской школе

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе проверочных мероприятий, связанных с инцидентом в одной из школ Челябинска, где охранник нанес несколько ударов ученику. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
«В социальных сетях сообщается, что в школе Челябинска охранник нанес несколько ударов учащемуся. По данному факту следственными органами СК России по региону проводится проверка. Глава ведомства дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад о ходе проверки», — сообщили в пресс-службе.
Инцидент произошел 6 февраля в школе №109. Конфликт начали подростки. После того, как охранник сделал им замечание, он перерос в драку. Сторожа отстранили от исполнения обязанностей.
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