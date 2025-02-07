Самыми необычными питомцами, которых заводят югорчане, стали шиншиллы, карликовые кролики и собаки породы бигль. Топом с URA.RU поделились аналитики сервиса объявлений «Авито».
«Шиншиллы — одни из наиболее популярных домашних грызунов. Любителей милоты привлекает их мягкая шерсть и дружелюбный характер», — прокомментировали в пресс-службе «Авито».
Хозяйка двух шиншилл из Сургута рассказала URA.RU, что такие зверьки нуждаются в пристальном внимании как в содержании, так и здоровье. «Шиншиллы спят днем, а активизируются ближе к ночи, нужно быть готовым к шуму. Клетка должна быть высокой в несколько этажей. У зверьков на протяжении всей жизни растут зубы, поэтому они постоянно что-то грызут. Состояние зубов периодически нужно проверять у ветеринара, они могут врасти даже в череп. Питаются сеном и гранулированным кормом. Шиншилл нельзя купать в воде, они очищают шерсть в песке», — отметила собеседница агентства.
На втором месте среди необычных питомцев оказались карликовые кролики. У животных округлая голова, короткая шея и комканое тело. Шерсть отличается плотностью и блеском.
Замыкают топ бигли. Они считаются одной из самых игривых пород собак. «Изначально они были выведены для охоты на мелкую дичь, но легкий характер и природное дружелюбие сделали биглей отличными домашними любимцами», — добавили аналитики.
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