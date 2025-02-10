Небензя пожурил ООН за работу по конфликту на Украине

Небензя: работа секретариата ООН по Украине вызывает многочисленные жалобы
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О непредвзятости ООН не может быть и речи, заявил Небензя
О непредвзятости ООН не может быть и речи, заявил Небензя Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ООН в ходе конфликта на Украине проявила себя не самым лучшим образом. К деятельности этой организации присутствует множество критических нареканий. Такое заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Линия секретариата ООН и в целом ооновских структур по украинскому сюжету вызывает массу нареканий», — передает слова Небензи РИА Новости. Он добавил, что претензии возникают из-за ангажированных решений, принятых под давлением западного блока. Небензя привел в пример давление на развивающиеся страны, которые принуждаются голосовать в интересах Запада с помощью запугивания и шантажа.

Он также упомянул нарушение принципа непредвзятости со стороны ООН, особенно на фоне кризиса на Ближнем Востоке, и указал на отказ главы ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел выступить на заседании Совбеза о гибели детей в Газе, в то время как она охотно предоставила «заряженный» доклад на встрече по Украине. Небензя заключил, что о непредвзятости в таких условиях не может быть и речи.

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ООН в ходе конфликта на Украине проявила себя не самым лучшим образом. К деятельности этой организации присутствует множество критических нареканий. Такое заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Линия секретариата ООН и в целом ооновских структур по украинскому сюжету вызывает массу нареканий», — передает слова Небензи РИА Новости. Он добавил, что претензии возникают из-за ангажированных решений, принятых под давлением западного блока. Небензя привел в пример давление на развивающиеся страны, которые принуждаются голосовать в интересах Запада с помощью запугивания и шантажа. Он также упомянул нарушение принципа непредвзятости со стороны ООН, особенно на фоне кризиса на Ближнем Востоке, и указал на отказ главы ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел выступить на заседании Совбеза о гибели детей в Газе, в то время как она охотно предоставила «заряженный» доклад на встрече по Украине. Небензя заключил, что о непредвзятости в таких условиях не может быть и речи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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