В Челябинске перекроют улицу из-за коммунальной аварии

В Челябинске перекроют улицу Косарева из-за коммунальной аварии, которая произошла накануне, 9 февраля. Об этом рассказал на аппаратном совещании у главы города вице-мэр Александр Астахов, передает корреспондент URA.RU.
«В воскресенье на перекрестке Косарева и Братьев Кашириных произошел прорыв, дорожное полотно промыло и оно просело. На месте смонтируют временную систему водоотведения. Нам потребуется закрыть движение по Косарева в сторону Братьев Кашириных», — уточнил Астахов.
О коммунальной аварии сообщили челябинцы. Вице-мэр отметил, что все необходимые ресурсы для проведения ремонта имеются, но в данный момент пока неясно, в какие сроки удастся ликвидировать аварию.
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