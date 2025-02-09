09 февраля 2025

В Челябинске перекроют улицу из-за коммунальной аварии

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аварийной бригады на месте коммунальной аварии. Челябинск, трубы, прорыв, отопление, жкх, магистраль, болгарка, авария, ремонт, коммунальная служба
Сроки окончания ремонта пока неизвестны Фото:

В Челябинске перекроют улицу Косарева из-за коммунальной аварии, которая произошла накануне, 9 февраля. Об этом рассказал на аппаратном совещании у главы города вице-мэр Александр Астахов, передает корреспондент URA.RU.

«В воскресенье на перекрестке Косарева и Братьев Кашириных произошел прорыв, дорожное полотно промыло и оно просело. На месте смонтируют временную систему водоотведения. Нам потребуется закрыть движение по Косарева в сторону Братьев Кашириных», — уточнил Астахов.

О коммунальной аварии сообщили челябинцы. Вице-мэр отметил, что все необходимые ресурсы для проведения ремонта имеются, но в данный момент пока неясно, в какие сроки удастся ликвидировать аварию.

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В Челябинске перекроют улицу Косарева из-за коммунальной аварии, которая произошла накануне, 9 февраля. Об этом рассказал на аппаратном совещании у главы города вице-мэр Александр Астахов, передает корреспондент URA.RU. «В воскресенье на перекрестке Косарева и Братьев Кашириных произошел прорыв, дорожное полотно промыло и оно просело. На месте смонтируют временную систему водоотведения. Нам потребуется закрыть движение по Косарева в сторону Братьев Кашириных», — уточнил Астахов. О коммунальной аварии сообщили челябинцы. Вице-мэр отметил, что все необходимые ресурсы для проведения ремонта имеются, но в данный момент пока неясно, в какие сроки удастся ликвидировать аварию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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