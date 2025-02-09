В Челябинске перекроют улицу из-за коммунальной аварии

10 февраля 2025 в 10:23 Размер текста - 17 +

Сроки окончания ремонта пока неизвестны Фото: Александр Кондратюк © URA.RU В Челябинске перекроют улицу Косарева из-за коммунальной аварии, которая произошла накануне, 9 февраля. Об этом рассказал на аппаратном совещании у главы города вице-мэр Александр Астахов, передает корреспондент URA.RU. «В воскресенье на перекрестке Косарева и Братьев Кашириных произошел прорыв, дорожное полотно промыло и оно просело. На месте смонтируют временную систему водоотведения. Нам потребуется закрыть движение по Косарева в сторону Братьев Кашириных», — уточнил Астахов. О коммунальной аварии сообщили челябинцы. Вице-мэр отметил, что все необходимые ресурсы для проведения ремонта имеются, но в данный момент пока неясно, в какие сроки удастся ликвидировать аварию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске перекроют улицу Косарева из-за коммунальной аварии, которая произошла накануне, 9 февраля. Об этом рассказал на аппаратном совещании у главы города вице-мэр Александр Астахов, передает корреспондент URA.RU. «В воскресенье на перекрестке Косарева и Братьев Кашириных произошел прорыв, дорожное полотно промыло и оно просело. На месте смонтируют временную систему водоотведения. Нам потребуется закрыть движение по Косарева в сторону Братьев Кашириных», — уточнил Астахов. О коммунальной аварии сообщили челябинцы. Вице-мэр отметил, что все необходимые ресурсы для проведения ремонта имеются, но в данный момент пока неясно, в какие сроки удастся ликвидировать аварию.