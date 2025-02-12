«Не виделись 13 лет»: у брошенного кубинца, ставшего бомжом в Екатеринбурге, нашелся сын. Фото

У кубинца, который лишился пальцев и стал бомжом в Екатеринбурге, объявился сын

13 февраля 2025 в 14:17 Размер текста - 17 +

Кубинец не общался с сыном 13 лет (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU 61-летний уроженец Кубы Лазаро Карденас, проживающий в Екатеринбурге нелегально, спустя 13 лет вновь увидится с сыном. Патрик узнал о тяжелом положении отца из публикации URA.RU и решил найти его, чтобы помочь. В беседе с журналистом агентства молодой человек подчеркнул, что, несмотря на долгую разлуку и отсутствие общения, он не держит обиды и намерен поддержать отца. Публикация на сайте URA.RU от 10 февраля рассказывает о Лазаро Карденасе — кубинце, который прибыл в Магнитогорск в 1986 году для обучения и решил остаться в России. В 1990-е годы, пережив серию личных неудач, он временно вернулся на родину. В 2012 году Карденас снова приехал в Россию и обосновался в Екатеринбурге, где стал преподавать сальсу и фитнес. У Лазаро появилось трое детей, однако его семейная жизнь вновь пришла в упадок, и после развода его жена уехала за границу вместе с детьми. С 2021 года жизненные обстоятельства Карденаса ухудшились: он потерял работу, вид на жительство и остался без жилья. В 2024 году из-за обморожения у него ампутировали фаланги двух пальцев. Обращения омбудсмена Татьяны Мерзляковой к послу Кубы не принесли желаемых результатов. Сейчас Лазаро находится на лечении в одной из клиник уральской столицы. «Последний раз я разговаривал с отцом, когда мне было около 11 лет. После этого наше общение прекратилось: отец уехал из Магнитогорска, а позже поселился в Екатеринбурге. Мы не виделись 13 лет. Недавно я узнал, что он находится в тяжелом состоянии и у него нет документов. Помочь с документами я не могу, но готов поддержать его морально. Обид на отца я не держу. Сейчас нужно согласовать возможность посещения с медучреждением, и я надеюсь, что ему помогут восстановить документы и при желании он сможет вернуться на Кубу», — отметил Патрик. Ранее URA.RU направило запрос чрезвычайному послу Кубы в РФ Хулио Антонио Гармендие Пене. Ответ на момент публикации не поступил. Лазаро ампутировали фаланги пальцев Фото: читатель URA.RU Мужчину не могут депортировать из России из-за отсутствия документов Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

61-летний уроженец Кубы Лазаро Карденас, проживающий в Екатеринбурге нелегально, спустя 13 лет вновь увидится с сыном. Патрик узнал о тяжелом положении отца из публикации URA.RU и решил найти его, чтобы помочь. В беседе с журналистом агентства молодой человек подчеркнул, что, несмотря на долгую разлуку и отсутствие общения, он не держит обиды и намерен поддержать отца. Публикация на сайте URA.RU от 10 февраля рассказывает о Лазаро Карденасе — кубинце, который прибыл в Магнитогорск в 1986 году для обучения и решил остаться в России. В 1990-е годы, пережив серию личных неудач, он временно вернулся на родину. В 2012 году Карденас снова приехал в Россию и обосновался в Екатеринбурге, где стал преподавать сальсу и фитнес. У Лазаро появилось трое детей, однако его семейная жизнь вновь пришла в упадок, и после развода его жена уехала за границу вместе с детьми. С 2021 года жизненные обстоятельства Карденаса ухудшились: он потерял работу, вид на жительство и остался без жилья. В 2024 году из-за обморожения у него ампутировали фаланги двух пальцев. Обращения омбудсмена Татьяны Мерзляковой к послу Кубы не принесли желаемых результатов. Сейчас Лазаро находится на лечении в одной из клиник уральской столицы. «Последний раз я разговаривал с отцом, когда мне было около 11 лет. После этого наше общение прекратилось: отец уехал из Магнитогорска, а позже поселился в Екатеринбурге. Мы не виделись 13 лет. Недавно я узнал, что он находится в тяжелом состоянии и у него нет документов. Помочь с документами я не могу, но готов поддержать его морально. Обид на отца я не держу. Сейчас нужно согласовать возможность посещения с медучреждением, и я надеюсь, что ему помогут восстановить документы и при желании он сможет вернуться на Кубу», — отметил Патрик. Ранее URA.RU направило запрос чрезвычайному послу Кубы в РФ Хулио Антонио Гармендие Пене. Ответ на момент публикации не поступил.