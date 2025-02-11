11 февраля 2025

Пермяки поженились на шоу Первого канала

© Служба новостей «URA.RU»
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Свадьбу пермяков увидит вся страна
Свадьбу пермяков увидит вся страна Фото:

Пермяки Олег Мухаметов и Валерия Гончарова приняли участие в телешоу Первого канала «Играем свадьбу!». Поженились они в стиле народов юга Пермского края, рассказали в Пермском университете, который окончил жених, и где еще учится невеста.

«Выпускник геологического факультета Пермского университета Олег Мухаметов стал участником познавательно-развлекательного проекта „Играем свадьбу!“ на Первом канале. Он и его возлюбленная Валерия Гончарова — студентка философско-социологического факультета — сыграли свадьбу согласно традициям и обычаям народов юга Пермского края», — сообщает вуз в Telegram.

Свадьбу играли в национальных костюмах с соответствующими песнями и танцами. В эфир шоу выйдет 15 февраля.

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Пермяки Олег Мухаметов и Валерия Гончарова приняли участие в телешоу Первого канала «Играем свадьбу!». Поженились они в стиле народов юга Пермского края, рассказали в Пермском университете, который окончил жених, и где еще учится невеста. «Выпускник геологического факультета Пермского университета Олег Мухаметов стал участником познавательно-развлекательного проекта „Играем свадьбу!“ на Первом канале. Он и его возлюбленная Валерия Гончарова — студентка философско-социологического факультета — сыграли свадьбу согласно традициям и обычаям народов юга Пермского края», — сообщает вуз в Telegram. Свадьбу играли в национальных костюмах с соответствующими песнями и танцами. В эфир шоу выйдет 15 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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