Пермяки поженились на шоу Первого канала

Пермяки Олег Мухаметов и Валерия Гончарова приняли участие в телешоу Первого канала «Играем свадьбу!». Поженились они в стиле народов юга Пермского края, рассказали в Пермском университете, который окончил жених, и где еще учится невеста.
«Выпускник геологического факультета Пермского университета Олег Мухаметов стал участником познавательно-развлекательного проекта „Играем свадьбу!“ на Первом канале. Он и его возлюбленная Валерия Гончарова — студентка философско-социологического факультета — сыграли свадьбу согласно традициям и обычаям народов юга Пермского края», — сообщает вуз в Telegram.
Свадьбу играли в национальных костюмах с соответствующими песнями и танцами. В эфир шоу выйдет 15 февраля.
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