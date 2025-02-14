NV: США не понравились правки Украины в сделке о полезных ископаемых

Американская сторона выразила недовольство изменениями, внесенными Украиной в договор о разработке полезных ископаемых. Об этом сообщает информационный портал NV.
Согласно публикации, переговоры по данному вопросу оказались в тупике, поскольку украинское правительство не желает принимать условия, предложенные Вашингтоном. Конкретные детали изменений в документе не раскрываются, пишет NV.
Отмечается, что именно из-за этого перенесли встречу президента Украины Владимира Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Официального подтверждения или опровержения этой информации не поступало.
На переговорах в Мюнхене представители Соединенных Штатов предложили президенту Зеленскому заключить соглашение, согласно которому США получили бы права на половину неразработанных минеральных ресурсов Украины, напоминает «Царьград». Однако, как сообщает газета The Washington Post со ссылкой на высказывания конгрессменов, Зеленский отклонил это предложение.
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