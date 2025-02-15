15 февраля 2025

Кумир детей и подростков Милана Некрасова ушла посреди концерта в Екатеринбурге. Видео

В Екатеринбурге блогер Милана Некрасова покинула концерт из-за панической атаки
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт блогеров в Екатеринбурге закончился без Миланы Некрасовой
Концерт блогеров в Екатеринбурге закончился без Миланы Некрасовой Фото:

На концерте в Екатеринбурге одна из участниц творческого объединения блогеров «ЦУ Е ФА» Милана Некрасова покинула сцену из-за панической атаки. Девушка чувствовала себя плохо на протяжении всего концерта. Об этом она сама рассказала в своих соцсетях.

«Я выхожу за сцену выпить таблетку, сажусь и просто начинаю рыдать. Я рыдала, задыхалась, мне померили давление — я не могла остановиться, у меня темнело в глазах, кружилась голова, я не чувствовала всего тела», — поделилась девушка в своем telegram-канале.

Она предположила, что это была паническая атака. Блогер извинилась перед всеми своими фанатами, что она не смогла присутствовать на всем концерте. Вместе с ней на сцене были еще трое представителей творческого объединения — блогеры Женя Лизогуб, Давид Туров и Лера Симка. Они выпускают видео на разных платформах, такие как TikTok и YouTube, а также записывают песни и выступают на концертах.

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На концерте в Екатеринбурге одна из участниц творческого объединения блогеров «ЦУ Е ФА» Милана Некрасова покинула сцену из-за панической атаки. Девушка чувствовала себя плохо на протяжении всего концерта. Об этом она сама рассказала в своих соцсетях. «Я выхожу за сцену выпить таблетку, сажусь и просто начинаю рыдать. Я рыдала, задыхалась, мне померили давление — я не могла остановиться, у меня темнело в глазах, кружилась голова, я не чувствовала всего тела», — поделилась девушка в своем telegram-канале. Она предположила, что это была паническая атака. Блогер извинилась перед всеми своими фанатами, что она не смогла присутствовать на всем концерте. Вместе с ней на сцене были еще трое представителей творческого объединения — блогеры Женя Лизогуб, Давид Туров и Лера Симка. Они выпускают видео на разных платформах, такие как TikTok и YouTube, а также записывают песни и выступают на концертах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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