В Челябинске начали подготовку к «Широкой Масленице», празднование которой развернется в нескольких парках города. Жителей и гостей ждут народные гулянья, концертные программы, интерактивные развлечения и мастер-классы, посвященные традициям праздника. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления культуры областного центра.
«Челябинск активно готовится к народным гуляньям „Широкая Масленица“. Праздничные мероприятия пройдут в Центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина, парке „Сад Победы“ и парке „Металлург“ имени Тищенко. Празднование широкой Масленицы-2025 во всех парках состоится 1 марта, начало в 12:00», — уточнили в пресс-службе.
В парке имени Гагарина для гостей на главной сцене выступят творческие коллективы города, а для детей организуют развлекательную зону с играми и интерактивами. Любителей народной музыки ждет выступление гармониста с русскими песнями. Кроме того, состоятся выступления и награждение победителей конкурса «Масленичная карусель». В течение двух дней, 1 и 2 марта, в парке будет работать ярмарка и пройдут мастер-классы по изготовлению народных сувениров.
Горсад имени Пушкина также станет центром масленичных гуляний, где пройдут концерты, игры и танцы. Семьи смогут принять участие в мастер-классах по созданию сувениров, а на катке пройдет развлекательная программа.
В парке «Металлург» для жителей проведут концерт, устроят игровую зону для детей, командные игры на открытом воздухе и семейные мастер-классы. На территории также появятся будут тематические фотозоны.
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