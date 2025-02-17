Раскрыта дата визита незваного гостя Зеленского в Саудовскую Аравию

Sky News: Зеленский прилетит в Саудовскую Аравию 18 февраля
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Зеленский посетит Саудовскую Аравию на этой неделе, пишет Sky News
Зеленский посетит Саудовскую Аравию на этой неделе, пишет Sky News Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Прибытие украинского лидера Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию ожидается вечером 18 февраля. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Зеленский может прибыть уже во вторник вечером», — говорится на сайте телеканала. Там добавили, что встречи с российскими официальными лицами в графике Зеленского не запланировано.

17 февраля стало известно, что Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак не примут участия в предстоящей встрече между США и Россией по Украине в Саудовской Аравии. По информации источников, включая CNN, украинская сторона намерена проигнорировать это мероприятие. При этом известно, что Украину изначально не приглашали на эти переговоры, передает 360.ru.

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Прибытие украинского лидера Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию ожидается вечером 18 февраля. Об этом сообщает телеканал Sky News. «Зеленский может прибыть уже во вторник вечером», — говорится на сайте телеканала. Там добавили, что встречи с российскими официальными лицами в графике Зеленского не запланировано. 17 февраля стало известно, что Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак не примут участия в предстоящей встрече между США и Россией по Украине в Саудовской Аравии. По информации источников, включая CNN, украинская сторона намерена проигнорировать это мероприятие. При этом известно, что Украину изначально не приглашали на эти переговоры, передает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
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