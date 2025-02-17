Раскрыта дата визита незваного гостя Зеленского в Саудовскую Аравию

Прибытие украинского лидера Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию ожидается вечером 18 февраля. Об этом сообщает телеканал Sky News.
«Зеленский может прибыть уже во вторник вечером», — говорится на сайте телеканала. Там добавили, что встречи с российскими официальными лицами в графике Зеленского не запланировано.
17 февраля стало известно, что Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак не примут участия в предстоящей встрече между США и Россией по Украине в Саудовской Аравии. По информации источников, включая CNN, украинская сторона намерена проигнорировать это мероприятие. При этом известно, что Украину изначально не приглашали на эти переговоры, передает 360.ru.
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