Первичное жилье в России может стать дешевле

Девелоперы стали увеличивать объем продаж квартир по искусственно сформированным скидкам. Об этом сообщила гендиректор консалтинговой компании VSN Group Яна Глазунова. По ее словам, это может привести к снижению цен на первичное жилье.
«Сложившаяся ситуация [на рынке недвижимости] вынуждает застройщиков „предлагать мнимую скидку“ на квартиры в новостройках, когда цены на лоты искусственно завышаются, а во время покупки предоставляемые дисконты возвращают цену к рыночной», — заявила Глазунова. Ее слова приводит «Коммерсант». Она добавила, что в условиях недоступности ипотеки девелоперы также применяют и другие методы для увеличения продаж, такие как беспроцентная рассрочка и субсидирование, что иногда приводит к увеличению конечной цены квартиры для покупателя.
За последние три месяца 2024 года стоимость квадратного метра в российских новостройках снизилась на 2% до 165 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что застройщики предлагают скидки из-за снижения доступности ипотеки после повышения ключевой ставки ЦБ и изменений в льготных программах. При этом они отмечают, что в 2025 году получить кредит на недвижимость станет еще сложнее, это, в свою очередь, серьезно может повлиять на спрос и цены, однако серьезного удешевления квартир ожидать не стоит, передает RT.
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