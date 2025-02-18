Бизнес США теряет миллиарды без России

Глава РФПИ Дмитриев: бизнес США потерял 300 млрд долларов из-за ухода из России
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Дмитриев подчеркнул важность налаживания отношений США и РФ для американского бизнеса
Дмитриев подчеркнул важность налаживания отношений США и РФ для американского бизнеса Фото:
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Владельцы американских компаний потеряли 300 миллиардов долларов, выведя свой бизнес из России. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Американские компании потеряли 300 миллиардов долларов из-за ухода из России. Отсутствие совместной работы привело к тому, что в американской экономике возникла огромная цифра в 300 миллиардов долларов потерь, которые легли на американский бизнес», — отметил Дмитриев в интервью телекомпании CNN. Он также подчеркнул важность установления хороших взаимоотношений отношений между Вашингтоном и Москвой, для стабильности в мире. Глава РФПИ отметил, что для решения глобальных проблем важно «наводить мосты» и сотрудничать.

Ранее Дмитриев сообщил, что прибыл в Саудовскую Аравию для встречи с американскими представителями. Он отметил, что уже провел встречу с некоторыми членами команды президента США Дональда Трампа. По его словам, они «хорошо умеют решать проблемы».

Глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков прибыли в Саудовскую Аравию для встречи с американской делегацией. Сегодня, 18 февраля, в Эр-Рияде стороны обсудят восстановление двусторонних отношений, украинское урегулирование и встречу президента РФ Владимира Путина с Трампом, передает «Национальная служба новостей».

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Владельцы американских компаний потеряли 300 миллиардов долларов, выведя свой бизнес из России. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. «Американские компании потеряли 300 миллиардов долларов из-за ухода из России. Отсутствие совместной работы привело к тому, что в американской экономике возникла огромная цифра в 300 миллиардов долларов потерь, которые легли на американский бизнес», — отметил Дмитриев в интервью телекомпании CNN. Он также подчеркнул важность установления хороших взаимоотношений отношений между Вашингтоном и Москвой, для стабильности в мире. Глава РФПИ отметил, что для решения глобальных проблем важно «наводить мосты» и сотрудничать. Ранее Дмитриев сообщил, что прибыл в Саудовскую Аравию для встречи с американскими представителями. Он отметил, что уже провел встречу с некоторыми членами команды президента США Дональда Трампа. По его словам, они «хорошо умеют решать проблемы». Глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков прибыли в Саудовскую Аравию для встречи с американской делегацией. Сегодня, 18 февраля, в Эр-Рияде стороны обсудят восстановление двусторонних отношений, украинское урегулирование и встречу президента РФ Владимира Путина с Трампом, передает «Национальная служба новостей».
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