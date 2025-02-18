Бизнес США теряет миллиарды без России

Владельцы американских компаний потеряли 300 миллиардов долларов, выведя свой бизнес из России. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Американские компании потеряли 300 миллиардов долларов из-за ухода из России. Отсутствие совместной работы привело к тому, что в американской экономике возникла огромная цифра в 300 миллиардов долларов потерь, которые легли на американский бизнес», — отметил Дмитриев в интервью телекомпании CNN. Он также подчеркнул важность установления хороших взаимоотношений отношений между Вашингтоном и Москвой, для стабильности в мире. Глава РФПИ отметил, что для решения глобальных проблем важно «наводить мосты» и сотрудничать.
Ранее Дмитриев сообщил, что прибыл в Саудовскую Аравию для встречи с американскими представителями. Он отметил, что уже провел встречу с некоторыми членами команды президента США Дональда Трампа. По его словам, они «хорошо умеют решать проблемы».
Глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков прибыли в Саудовскую Аравию для встречи с американской делегацией. Сегодня, 18 февраля, в Эр-Рияде стороны обсудят восстановление двусторонних отношений, украинское урегулирование и встречу президента РФ Владимира Путина с Трампом, передает «Национальная служба новостей».
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