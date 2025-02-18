Пермские школьники стали чаще оплачивать проезд в транспорте

Спрос на школьные проездные в Перми вырос в два раза
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В январе 2025 года школьники купили 6 600 проездных
В январе 2025 года школьники купили 6 600 проездных Фото:

Юные пермяки стали чаще оплачивать проезд в общественном транспорте. В январе 2025 года они купили 6 600 школьных проездных. Об этом рассказал на профильном думском комитете начальник городского дептранса Анатолий Путин, передает корреспондент URA.RU.

«Увеличение скидки на льготные безлимитные проездные на месяц и введение проездного на три месяца для учащихся 5-11 классов привели к росту количества школьников, оплачивающих проезд в транспорте. В январе 2024 года школьники купили порядка 3 000 безлимитных проездных на месяц, а в этом году — уже 6 600», — отметил Путин.

Ранее URA.RU рассказывало, что стоимость безлимитного проездного на месяц для учащихся 5-11 классов снизилась с 1 110 рублей до 777 рублей.  Для них также ввели новый проездной на три месяца за 1 999 рублей.  Однако с 15 апреля цены снова поднимутся. 

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Юные пермяки стали чаще оплачивать проезд в общественном транспорте. В январе 2025 года они купили 6 600 школьных проездных. Об этом рассказал на профильном думском комитете начальник городского дептранса Анатолий Путин, передает корреспондент URA.RU. «Увеличение скидки на льготные безлимитные проездные на месяц и введение проездного на три месяца для учащихся 5-11 классов привели к росту количества школьников, оплачивающих проезд в транспорте. В январе 2024 года школьники купили порядка 3 000 безлимитных проездных на месяц, а в этом году — уже 6 600», — отметил Путин. Ранее URA.RU рассказывало, что стоимость безлимитного проездного на месяц для учащихся 5-11 классов снизилась с 1 110 рублей до 777 рублей.  Для них также ввели новый проездной на три месяца за 1 999 рублей.  Однако с 15 апреля цены снова поднимутся. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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