Пермские школьники стали чаще оплачивать проезд в транспорте

Юные пермяки стали чаще оплачивать проезд в общественном транспорте. В январе 2025 года они купили 6 600 школьных проездных. Об этом рассказал на профильном думском комитете начальник городского дептранса Анатолий Путин, передает корреспондент URA.RU.
«Увеличение скидки на льготные безлимитные проездные на месяц и введение проездного на три месяца для учащихся 5-11 классов привели к росту количества школьников, оплачивающих проезд в транспорте. В январе 2024 года школьники купили порядка 3 000 безлимитных проездных на месяц, а в этом году — уже 6 600», — отметил Путин.
Ранее URA.RU рассказывало, что стоимость безлимитного проездного на месяц для учащихся 5-11 классов снизилась с 1 110 рублей до 777 рублей. Для них также ввели новый проездной на три месяца за 1 999 рублей. Однако с 15 апреля цены снова поднимутся.
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