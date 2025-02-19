Боец штурмового подразделения вернулся в родной город Коркино после тяжелых ранений. В ближайшее время его ждет лечение в челябинском областном госпитале ветеранов. А пока депутат Госдумы Яна Лантратова вручила ему нужный для реабилитации тренажер, передает корреспондент URA.RU.
Когда была объявлена мобилизация, Евгений получил повестку и ушел в армию водителем. Затем подписал контракт с Минобороны и перешел в штурмовики. В бою получил ранение, и с ампутированной ногой вернулся домой — к жене и ребенку-инвалиду.
Евгений с семьей живут в частном доме, сейчас у него запланирован курс лечения в госпитале с последующей реабилитацией. Для нее бойцу понадобился тренажер «Степпер», который привезла ему в преддверии Дня защитника Отечества Яна Лантратова.
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