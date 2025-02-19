Штурмовик из Коркино получил тренажер от депутата Госдумы. Фото

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Лантратова Яна у Иванкова Евгения. Челябинск
Яна Лантратова приехала с подарком к потерявшему ногу на СВО челябинцу Фото:

Боец штурмового подразделения вернулся в родной город Коркино после тяжелых ранений. В ближайшее время его ждет лечение в челябинском областном госпитале ветеранов. А пока депутат Госдумы Яна Лантратова вручила ему нужный для реабилитации тренажер, передает корреспондент URA.RU.

Когда была объявлена мобилизация, Евгений получил повестку и ушел в армию водителем. Затем подписал контракт с Минобороны и перешел в штурмовики. В бою получил ранение, и с ампутированной ногой вернулся домой — к жене и ребенку-инвалиду.

Евгений с семьей живут в частном доме, сейчас у него запланирован курс лечения в госпитале с последующей реабилитацией. Для нее бойцу понадобился тренажер «Степпер», который привезла ему в преддверии Дня защитника Отечества Яна Лантратова.

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Боец штурмового подразделения вернулся в родной город Коркино после тяжелых ранений. В ближайшее время его ждет лечение в челябинском областном госпитале ветеранов. А пока депутат Госдумы Яна Лантратова вручила ему нужный для реабилитации тренажер, передает корреспондент URA.RU. Когда была объявлена мобилизация, Евгений получил повестку и ушел в армию водителем. Затем подписал контракт с Минобороны и перешел в штурмовики. В бою получил ранение, и с ампутированной ногой вернулся домой — к жене и ребенку-инвалиду. Евгений с семьей живут в частном доме, сейчас у него запланирован курс лечения в госпитале с последующей реабилитацией. Для нее бойцу понадобился тренажер «Степпер», который привезла ему в преддверии Дня защитника Отечества Яна Лантратова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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