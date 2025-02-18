18 февраля 2025

В ХМАО суд лишил отца погибшего бойца СВО выплат за неисполнение родительских обязанностей

В ХМАО суд лишил выплат отца, сын которого погиб на СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Отец не интересовался судьбой сына и не участвовал в его жизни
Отец не интересовался судьбой сына и не участвовал в его жизни Фото:

В Радужном (ХМАО) суд решил лишить отца погибшего бойца СВО положенных выплат за неисполнение родительских обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе судов Югры.

«Жительница города Радужный действуя за себя и несовершеннолетнего ребенка обратилась городской суд с иском к ответчику о лишении его права на выплаты, причитающиеся в связи с гибелью военнослужащего. Поскольку он не принимал участия в воспитании и содержании сына, не заботился о его здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии с 1988 года вплоть до его совершеннолетия, проживая отдельно от сына, не интересовался его судьбой», — сказано в сообщении.

Суд обнаружил факт неисполнения ответчиком родительских обязанностей в отношении своего сына и отсутствие между ними фактических семейных связей. Доводы жены погибшего мужчины приняли во внимание.

Суд решил лишить ответчика права на все меры социальной поддержки и выплаты, предоставляемых в связи с гибелью военнослужащего. «И признать истца и её несовершеннолетнюю дочь выгодоприобретателями по обязательному государственному страхованию в связи с гибелью военнослужащего на СВО», — добавили в суде.

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В Радужном (ХМАО) суд решил лишить отца погибшего бойца СВО положенных выплат за неисполнение родительских обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе судов Югры. «Жительница города Радужный действуя за себя и несовершеннолетнего ребенка обратилась городской суд с иском к ответчику о лишении его права на выплаты, причитающиеся в связи с гибелью военнослужащего. Поскольку он не принимал участия в воспитании и содержании сына, не заботился о его здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии с 1988 года вплоть до его совершеннолетия, проживая отдельно от сына, не интересовался его судьбой», — сказано в сообщении. Суд обнаружил факт неисполнения ответчиком родительских обязанностей в отношении своего сына и отсутствие между ними фактических семейных связей. Доводы жены погибшего мужчины приняли во внимание. Суд решил лишить ответчика права на все меры социальной поддержки и выплаты, предоставляемых в связи с гибелью военнослужащего. «И признать истца и её несовершеннолетнюю дочь выгодоприобретателями по обязательному государственному страхованию в связи с гибелью военнослужащего на СВО», — добавили в суде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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