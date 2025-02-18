В ХМАО суд лишил отца погибшего бойца СВО выплат за неисполнение родительских обязанностей

В Радужном (ХМАО) суд решил лишить отца погибшего бойца СВО положенных выплат за неисполнение родительских обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе судов Югры.
«Жительница города Радужный действуя за себя и несовершеннолетнего ребенка обратилась городской суд с иском к ответчику о лишении его права на выплаты, причитающиеся в связи с гибелью военнослужащего. Поскольку он не принимал участия в воспитании и содержании сына, не заботился о его здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии с 1988 года вплоть до его совершеннолетия, проживая отдельно от сына, не интересовался его судьбой», — сказано в сообщении.
Суд обнаружил факт неисполнения ответчиком родительских обязанностей в отношении своего сына и отсутствие между ними фактических семейных связей. Доводы жены погибшего мужчины приняли во внимание.
Суд решил лишить ответчика права на все меры социальной поддержки и выплаты, предоставляемых в связи с гибелью военнослужащего. «И признать истца и её несовершеннолетнюю дочь выгодоприобретателями по обязательному государственному страхованию в связи с гибелью военнослужащего на СВО», — добавили в суде.
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