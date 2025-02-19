Бастрыкин взялся за дело свердловчан, которое обсуждали на Первом канале

Следственный комитет России взял под контроль расследование уголовного дела о халатности, связанного с нарушением жилищных прав жителей дома в Каменск-Уральском (Свердловская область), о котором рассказали на Первом канале. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял дело под свой контроль, сообщили сообщили в пресс-службе СК.
«Глава Следственного комитета России А.И. Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Свердловской области К.В. Мирошниченко представить доклад об обстоятельствах, установленных в ходе расследования, и принятых мерах по защите прав граждан», — говорится в telegram-канале ведомства.
По информации от жителей Каменск-Уральского, они вынуждены жить в условиях, которые угрожают их безопасности и здоровью, особенно семьям с детьми. Уголовное дело возбуждено по статье о халатности (ст. 293 УК РФ) и находится под особым контролем центрального аппарата СК России.
На Первом канале в программе «Мужское/Женское» рассказали историю жителей общежития в Каменск-Уральском на улице Силикатной. Там жители пожаловались, что местные власти не признают дом аварийным, хотя есть отчеты о ремонте, которые, по заявлениям жителей, не соответствуют действительности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!