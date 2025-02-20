20 февраля 2025

Суд освободил Роскосмос от выплат по долгам его завода в Миассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Роскосмос не будет отвечать по долгам своего завода в Миассе
Роскосмос не будет отвечать по долгам своего завода в Миассе Фото:

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в Челябинске освободил Роскосмос от выплат по долгам Миасского машзавода (ММЗ), входящего в структуру госкорпорации. Как заявил конкурсный управляющий Анатолий Селищев, также субсидиарной ответственности избежал ГРЦ имени Макеева.

«Определением Арбитражного суда Челябинской области в удовлетворении требований отказано. Постановлением апелляционного суда определение оставлено без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — заявил Селищев на «Федресурсе».

Процесс прошел в закрытом режиме. Подробности на сайте суда отсутствуют. Первоначальный иск был подан в августе 2023 года. Через полгода к делу подключилась компания «Новатэк-Челябинск», поддержавшая требования Селищева. В качестве второго истца газовики потребовали привлечь как соответчиков осужденного экс-директора Андрея Юрчикова, сменившего его руководителя Александра Новожилова и Алену Мотовилову.

Конкурсное производство на ММЗ было запущено по инициативе Россельхозбанка в июле 2022 года. Процедура продлится до 18 июня.

При подготовке материала URA.RU направило запросы всем сторонам спора. Ответы будут опубликованы в случае поступления.

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Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в Челябинске освободил Роскосмос от выплат по долгам Миасского машзавода (ММЗ), входящего в структуру госкорпорации. Как заявил конкурсный управляющий Анатолий Селищев, также субсидиарной ответственности избежал ГРЦ имени Макеева. «Определением Арбитражного суда Челябинской области в удовлетворении требований отказано. Постановлением апелляционного суда определение оставлено без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — заявил Селищев на «Федресурсе». Процесс прошел в закрытом режиме. Подробности на сайте суда отсутствуют. Первоначальный иск был подан в августе 2023 года. Через полгода к делу подключилась компания «Новатэк-Челябинск», поддержавшая требования Селищева. В качестве второго истца газовики потребовали привлечь как соответчиков осужденного экс-директора Андрея Юрчикова, сменившего его руководителя Александра Новожилова и Алену Мотовилову. Конкурсное производство на ММЗ было запущено по инициативе Россельхозбанка в июле 2022 года. Процедура продлится до 18 июня. При подготовке материала URA.RU направило запросы всем сторонам спора. Ответы будут опубликованы в случае поступления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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