Суд освободил Роскосмос от выплат по долгам его завода в Миассе

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в Челябинске освободил Роскосмос от выплат по долгам Миасского машзавода (ММЗ), входящего в структуру госкорпорации. Как заявил конкурсный управляющий Анатолий Селищев, также субсидиарной ответственности избежал ГРЦ имени Макеева.
«Определением Арбитражного суда Челябинской области в удовлетворении требований отказано. Постановлением апелляционного суда определение оставлено без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — заявил Селищев на «Федресурсе».
Процесс прошел в закрытом режиме. Подробности на сайте суда отсутствуют. Первоначальный иск был подан в августе 2023 года. Через полгода к делу подключилась компания «Новатэк-Челябинск», поддержавшая требования Селищева. В качестве второго истца газовики потребовали привлечь как соответчиков осужденного экс-директора Андрея Юрчикова, сменившего его руководителя Александра Новожилова и Алену Мотовилову.
Конкурсное производство на ММЗ было запущено по инициативе Россельхозбанка в июле 2022 года. Процедура продлится до 18 июня.
При подготовке материала URA.RU направило запросы всем сторонам спора. Ответы будут опубликованы в случае поступления.
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