Над Минском сбили неизвестный беспилотник

Над Минском нейтрализован беспилотный летательный аппарат. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщили в Минобороны Республики Беларусь.
«Дежурными силами по ПВО около 2 часов ночи 29 июля в воздушном пространстве Республики Беларусь был обнаружен и пресечен полет неопознанной воздушной цели — нарушителя порядка использования воздушного пространства, идентифицированной как БЛА», — сказано в сообщении военного ведомства Республики. Оно опубликовано в telegram-канале.
Информации о том, кто запустил беспилотник, в настоящий момент нет. В данный момент принимаются новые меры, направленные на ужесточение контроля за эксплуатацией воздушного пространства.
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