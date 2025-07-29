Над Минском сбили неизвестный беспилотник

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Дрон сбили над Минском
Дрон сбили над Минском Фото:

Над Минском нейтрализован беспилотный летательный аппарат. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщили в Минобороны Республики Беларусь.

«Дежурными силами по ПВО около 2 часов ночи 29 июля в воздушном пространстве Республики Беларусь был обнаружен и пресечен полет неопознанной воздушной цели — нарушителя порядка использования воздушного пространства, идентифицированной как БЛА», — сказано в сообщении военного ведомства Республики. Оно опубликовано в telegram-канале. 

Информации о том, кто запустил беспилотник, в настоящий момент нет. В данный момент принимаются новые меры, направленные на ужесточение контроля за эксплуатацией воздушного пространства.

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Над Минском нейтрализован беспилотный летательный аппарат. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщили в Минобороны Республики Беларусь. «Дежурными силами по ПВО около 2 часов ночи 29 июля в воздушном пространстве Республики Беларусь был обнаружен и пресечен полет неопознанной воздушной цели — нарушителя порядка использования воздушного пространства, идентифицированной как БЛА», — сказано в сообщении военного ведомства Республики. Оно опубликовано в telegram-канале.  Информации о том, кто запустил беспилотник, в настоящий момент нет. В данный момент принимаются новые меры, направленные на ужесточение контроля за эксплуатацией воздушного пространства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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