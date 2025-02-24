Челябинцев ждет фестиваль короткого метра «ЧелоВечное кино»

© Служба новостей «URA.RU»
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Некоторые мероприятия кинофестиваля пройдут также в режиме онлайн
Некоторые мероприятия кинофестиваля пройдут также в режиме онлайн Фото:

В Челябинском госинституте культуры (ЧГИК) с 3 по 6 апреля пройдет IX фестиваль «ЧелоВечное кино», объединяющий профессионалов и любителей киноискусства. Как сообщил URA.RU директор фестиваля, завкафедрой режиссуры кино и ТВ ЧГИК Николай Тележников, вуз станет центром притяжения для кинематографистов, критиков и зрителей, готовых погрузиться в мир короткометражных фильмов, научных дискуссий и мастер-классов.

«В этом году кинофестиваль пройдет в Челябинске уже девятый раз. Наше мероприятие индустриальное и в первую очередь рассчитано на тех, кто выбрал кино своей профессией. Но мы всегда рады зрителям и гостям», — заявил Тележников.

В программе «ЧелоВечного кино» запланированы конкурсные показы игровых и документальных короткометражных фильмов, научная конференция «Кино на ощупь: XXI век», питчинг кинопроектов, мастер-классы по теории и практике кино, а также внеконкурсные показы. Особое внимание в этом году уделят практическим занятиям — будут проведены лаборатория-практикум анализа фильмов и лаборатория анимации.

Ознакомиться с полной программой фестиваля можно за две недели до мероприятия. Директор подчеркнул, что посещение будет бесплатным для всех желающих.

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В Челябинском госинституте культуры (ЧГИК) с 3 по 6 апреля пройдет IX фестиваль «ЧелоВечное кино», объединяющий профессионалов и любителей киноискусства. Как сообщил URA.RU директор фестиваля, завкафедрой режиссуры кино и ТВ ЧГИК Николай Тележников, вуз станет центром притяжения для кинематографистов, критиков и зрителей, готовых погрузиться в мир короткометражных фильмов, научных дискуссий и мастер-классов. «В этом году кинофестиваль пройдет в Челябинске уже девятый раз. Наше мероприятие индустриальное и в первую очередь рассчитано на тех, кто выбрал кино своей профессией. Но мы всегда рады зрителям и гостям», — заявил Тележников. В программе «ЧелоВечного кино» запланированы конкурсные показы игровых и документальных короткометражных фильмов, научная конференция «Кино на ощупь: XXI век», питчинг кинопроектов, мастер-классы по теории и практике кино, а также внеконкурсные показы. Особое внимание в этом году уделят практическим занятиям — будут проведены лаборатория-практикум анализа фильмов и лаборатория анимации. Ознакомиться с полной программой фестиваля можно за две недели до мероприятия. Директор подчеркнул, что посещение будет бесплатным для всех желающих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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