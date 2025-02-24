Челябинцев ждет фестиваль короткого метра «ЧелоВечное кино»

В Челябинском госинституте культуры (ЧГИК) с 3 по 6 апреля пройдет IX фестиваль «ЧелоВечное кино», объединяющий профессионалов и любителей киноискусства. Как сообщил URA.RU директор фестиваля, завкафедрой режиссуры кино и ТВ ЧГИК Николай Тележников, вуз станет центром притяжения для кинематографистов, критиков и зрителей, готовых погрузиться в мир короткометражных фильмов, научных дискуссий и мастер-классов.
«В этом году кинофестиваль пройдет в Челябинске уже девятый раз. Наше мероприятие индустриальное и в первую очередь рассчитано на тех, кто выбрал кино своей профессией. Но мы всегда рады зрителям и гостям», — заявил Тележников.
В программе «ЧелоВечного кино» запланированы конкурсные показы игровых и документальных короткометражных фильмов, научная конференция «Кино на ощупь: XXI век», питчинг кинопроектов, мастер-классы по теории и практике кино, а также внеконкурсные показы. Особое внимание в этом году уделят практическим занятиям — будут проведены лаборатория-практикум анализа фильмов и лаборатория анимации.
Ознакомиться с полной программой фестиваля можно за две недели до мероприятия. Директор подчеркнул, что посещение будет бесплатным для всех желающих.
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