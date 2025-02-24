Курян, находящихся в Сумах, вернут в Россию

Достигнуто соглашение с украинской стороной организовать эвакуацию граждан из Курской области, находящихся в городе Сумы. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Есть лица (куряне — прим. URA.RU), которые сегодня находятся уже в Сумах. И есть договоренность с Красным Крестом и с украинской стороной, что они будут эвакуированы...» — заявила Москалькова на заседании президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ. Сообщение передает РИА Новости. По ее словам, жители Курской области будут доставлены в Россию через территорию Белоруссии.
Ранее в городе Сумы во время сигнала воздушной тревоги произошел взрыв. После этого в Сумской области зазвучала воздушная тревога, передает «Царьград».
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