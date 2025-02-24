Курян, находящихся в Сумах, вернут в Россию

Москалькова: договоренность с Украиной об эвакуации курян из Сум достигнута
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Курян привезут в Россию через Белоруссию, отметила Москалькова
Курян привезут в Россию через Белоруссию, отметила Москалькова Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Достигнуто соглашение с украинской стороной организовать эвакуацию граждан из Курской области, находящихся в городе Сумы. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. 

«Есть лица (куряне — прим. URA.RU), которые сегодня находятся уже в Сумах. И есть договоренность с Красным Крестом и с украинской стороной, что они будут эвакуированы...» — заявила Москалькова на заседании президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ. Сообщение передает РИА Новости. По ее словам, жители Курской области будут доставлены в Россию через территорию Белоруссии.

Ранее в городе Сумы во время сигнала воздушной тревоги произошел взрыв. После этого в Сумской области зазвучала воздушная тревога, передает «Царьград».

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Достигнуто соглашение с украинской стороной организовать эвакуацию граждан из Курской области, находящихся в городе Сумы. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.  «Есть лица (куряне — прим. URA.RU), которые сегодня находятся уже в Сумах. И есть договоренность с Красным Крестом и с украинской стороной, что они будут эвакуированы...» — заявила Москалькова на заседании президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ. Сообщение передает РИА Новости. По ее словам, жители Курской области будут доставлены в Россию через территорию Белоруссии. Ранее в городе Сумы во время сигнала воздушной тревоги произошел взрыв. После этого в Сумской области зазвучала воздушная тревога, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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