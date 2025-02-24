ABC: Зеленскому хотят найти «более сговорчивую замену»

Часть окружение президента США Дональда Трампа планирует найти замену нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Как сообщает телеканал ABC, ссылаясь на источник в украинском правительстве, кандидат на пост президента Украины должен быть «сговорчивее».
«Некоторые фигуры в окружении Трампа хотят, чтобы Зеленского заменили более сговорчивым преемником, который в меньшей степени будет препятствовать спорным попыткам США навязать мирное соглашение», — сообщает американский телеканал. Его источник отмечает, что представители команды Трампа видят, что проблема, связанная с прекращением украинского конфликта, исходит от самого Зеленского.
24 февраля стало известно, что Верховная рада в присутствии еврокомиссаров провалила голосование за постановление в поддержку продолжения Владимиром Зеленским своих полномочий. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк. Сам же Владимир Зеленский ранее заявлял, что готов покинуть должность, в обмен на вступление Украины в НАТО.
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