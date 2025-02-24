ABC: Зеленскому хотят найти «более сговорчивую замену»

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Некоторые из приближенных президента США Дональда Трампа видят проблему именно в Зеленском
Некоторые из приближенных президента США Дональда Трампа видят проблему именно в Зеленском Фото:

Часть окружение президента США Дональда Трампа планирует найти замену нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Как сообщает телеканал ABC, ссылаясь на источник в украинском правительстве, кандидат на пост президента Украины должен быть «сговорчивее». 

«Некоторые фигуры в окружении Трампа хотят, чтобы Зеленского заменили более сговорчивым преемником, который в меньшей степени будет препятствовать спорным попыткам США навязать мирное соглашение», — сообщает американский телеканал. Его источник отмечает, что представители команды Трампа видят, что проблема, связанная с прекращением украинского конфликта, исходит от самого Зеленского.

24 февраля стало известно, что Верховная рада в присутствии еврокомиссаров провалила голосование за постановление в поддержку продолжения Владимиром Зеленским своих полномочий. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк. Сам же Владимир Зеленский ранее заявлял, что готов покинуть должность, в обмен на вступление Украины в НАТО.  

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Часть окружение президента США Дональда Трампа планирует найти замену нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Как сообщает телеканал ABC, ссылаясь на источник в украинском правительстве, кандидат на пост президента Украины должен быть «сговорчивее».  «Некоторые фигуры в окружении Трампа хотят, чтобы Зеленского заменили более сговорчивым преемником, который в меньшей степени будет препятствовать спорным попыткам США навязать мирное соглашение», — сообщает американский телеканал. Его источник отмечает, что представители команды Трампа видят, что проблема, связанная с прекращением украинского конфликта, исходит от самого Зеленского. 24 февраля стало известно, что Верховная рада в присутствии еврокомиссаров провалила голосование за постановление в поддержку продолжения Владимиром Зеленским своих полномочий. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк. Сам же Владимир Зеленский ранее заявлял, что готов покинуть должность, в обмен на вступление Украины в НАТО.  
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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