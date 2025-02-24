Бастрыкин проверит челябинскую общагу без газа и горячей воды

В Следственный комитет России (СКР) направят результаты проверки нарушения прав жильцов аварийного общежития в Челябинске. Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин, сообщила пресс-служба СКР.
«В приемную председателя СК России А.И. Бастрыкина „ВКонтакте“ поступило обращение по вопросу длительного нерасселения общежития в Челябинске. Исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову поручено провести процессуальную проверку и представить доклад об установленных обстоятельствах, а после — о ее результатах», — прокомментировала пресс-служба СКР.
Речь идет о здании коридорного типа 1940 года постройки по улице Челябинского Рабочего. Его признали аварийным в 2018 году, но людей пока не расселили, пообещав сделать это в 2027 году. Фундамент и несущие конструкции здания находятся в аварийном состоянии, газоснабжение отсутствует, а жители уже более года лишены доступа к горячей воде. Несмотря на многочисленные жалобы от граждан, включая инвалидов и пенсионеров, направленные в соответствующие инстанции, положительных изменений так и не последовало.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!