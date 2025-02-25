Анализы сифилитиков будут возить из Екатеринбурга в Нижний Тагил

Анализы на венерические болезни из Екатеринбурга будут отправлять в Нижний Тагил

25 февраля 2025 в 16:23 Размер текста - 17 +

Пациентам придется ждать результатов в три раза дольше (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Для выявления кожных и венерических инфекций анализы свердловских пациентов теперь будут возить из Екатеринбурга в Нижний Тагил — в лабораторию филиала областного кожвендиспансера. Такие планы возникли из-за закрытия лабораторной службы в самой головной организации, объяснил URA.RU источник. «Из министерства [здравоохранения Свердловской области] пришло письмо: лабораторию в Екатеринбурге закрывают, все переводят в Нижний Тагил. Брать анализы будут в Екатеринбурге, везти в Тагил, потом обратно. Пациентам придется ждать результатов дольше — вместо двух дней минимум неделю», — объяснил собеседник агентства. О закрытии лаборатории в Екатеринбурге сообщалось в конце прошлого года. Врачи диспансера пытались ее отстоять, писали письма властям, но лабораторную службу прикрыли. Многих удивило, что реформы затеяли во время сильного роста сифилиса — самой коварной и опасной инфекции, передающейся половым путем. Как сообщало агентство, только за 10 месяцев прошлого года количество больных сифилисом свердловчан выросло на 19,2%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для выявления кожных и венерических инфекций анализы свердловских пациентов теперь будут возить из Екатеринбурга в Нижний Тагил — в лабораторию филиала областного кожвендиспансера. Такие планы возникли из-за закрытия лабораторной службы в самой головной организации, объяснил URA.RU источник. «Из министерства [здравоохранения Свердловской области] пришло письмо: лабораторию в Екатеринбурге закрывают, все переводят в Нижний Тагил. Брать анализы будут в Екатеринбурге, везти в Тагил, потом обратно. Пациентам придется ждать результатов дольше — вместо двух дней минимум неделю», — объяснил собеседник агентства. О закрытии лаборатории в Екатеринбурге сообщалось в конце прошлого года. Врачи диспансера пытались ее отстоять, писали письма властям, но лабораторную службу прикрыли. Многих удивило, что реформы затеяли во время сильного роста сифилиса — самой коварной и опасной инфекции, передающейся половым путем. Как сообщало агентство, только за 10 месяцев прошлого года количество больных сифилисом свердловчан выросло на 19,2%.