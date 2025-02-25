Анализы сифилитиков будут возить из Екатеринбурга в Нижний Тагил

Анализы на венерические болезни из Екатеринбурга будут отправлять в Нижний Тагил
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Пациентам придется ждать результатов в три раза дольше (архивное фото) Фото:

Для выявления кожных и венерических инфекций анализы свердловских пациентов теперь будут возить из Екатеринбурга в Нижний Тагил — в лабораторию филиала областного кожвендиспансера. Такие планы возникли из-за закрытия лабораторной службы в самой головной организации, объяснил URA.RU источник.

«Из министерства [здравоохранения Свердловской области] пришло письмо: лабораторию в Екатеринбурге закрывают, все переводят в Нижний Тагил. Брать анализы будут в Екатеринбурге, везти в Тагил, потом обратно. Пациентам придется ждать результатов дольше — вместо двух дней минимум неделю», — объяснил собеседник агентства.

О закрытии лаборатории в Екатеринбурге сообщалось в конце прошлого года. Врачи диспансера пытались ее отстоять, писали письма властям, но лабораторную службу прикрыли. Многих удивило, что реформы затеяли во время сильного роста сифилиса — самой коварной и опасной инфекции, передающейся половым путем. Как сообщало агентство, только за 10 месяцев прошлого года количество больных сифилисом свердловчан выросло на 19,2%.

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Для выявления кожных и венерических инфекций анализы свердловских пациентов теперь будут возить из Екатеринбурга в Нижний Тагил — в лабораторию филиала областного кожвендиспансера. Такие планы возникли из-за закрытия лабораторной службы в самой головной организации, объяснил URA.RU источник. «Из министерства [здравоохранения Свердловской области] пришло письмо: лабораторию в Екатеринбурге закрывают, все переводят в Нижний Тагил. Брать анализы будут в Екатеринбурге, везти в Тагил, потом обратно. Пациентам придется ждать результатов дольше — вместо двух дней минимум неделю», — объяснил собеседник агентства. О закрытии лаборатории в Екатеринбурге сообщалось в конце прошлого года. Врачи диспансера пытались ее отстоять, писали письма властям, но лабораторную службу прикрыли. Многих удивило, что реформы затеяли во время сильного роста сифилиса — самой коварной и опасной инфекции, передающейся половым путем. Как сообщало агентство, только за 10 месяцев прошлого года количество больных сифилисом свердловчан выросло на 19,2%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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