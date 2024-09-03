БАДы для потенции с опасным веществом найдены в свободной продаже

04 сентября 2024 в 03:22 Размер текста - 17 +

БАДы, содержащие силденафил, могут привести к инфаркту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В интернете в свободной продаже обнаружены БАДы для потенции, которые содержат силденафил — сильнодействующее вещество, бесконтрольный прием которого может привести к инфаркту или даже к летальному исходу. Об этом сообщили в международной ассоциации «Антиконтрафакт». «В свободной продаже обнаружены БАДы для улучшения мужского здоровья, которые содержат силденафил. Бесконтрольный прием препаратов с таким сильнодействующим веществом может привести как к инфаркту, так и к летальному исходу. Силденафил входит в состав „Виагры“ и отпускается строго по рецепту», — пишут «Известия» со ссылкой на протокол испытаний «Антиконтрафакта». Уточняется, что эксперты смогли спокойно купить БАДы с силденафилом китайского, турецкого и российского производства. В карточках товара они были заявлены как «товары для повышения либидо», «комплекс для потенции» и «возбуждающее средство для настоящих кавалеров». В описании добавок значатся лишь природные компоненты, но химический анализ показал, что содержание силденафила в ряде БАДов в три-четыре раза выше, чем в «Виагре». Сообщалось, что Роскачество выявило на маркетплейсах БАДы, содержащие наркотические вещества. Среди опасных компонентов были листья коки, кава-кава, эфедра и ашваганда. В ходе мониторинга было обнаружено более 400 товаров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В интернете в свободной продаже обнаружены БАДы для потенции, которые содержат силденафил — сильнодействующее вещество, бесконтрольный прием которого может привести к инфаркту или даже к летальному исходу. Об этом сообщили в международной ассоциации «Антиконтрафакт». «В свободной продаже обнаружены БАДы для улучшения мужского здоровья, которые содержат силденафил. Бесконтрольный прием препаратов с таким сильнодействующим веществом может привести как к инфаркту, так и к летальному исходу. Силденафил входит в состав „Виагры“ и отпускается строго по рецепту», — пишут «Известия» со ссылкой на протокол испытаний «Антиконтрафакта». Уточняется, что эксперты смогли спокойно купить БАДы с силденафилом китайского, турецкого и российского производства. В карточках товара они были заявлены как «товары для повышения либидо», «комплекс для потенции» и «возбуждающее средство для настоящих кавалеров». В описании добавок значатся лишь природные компоненты, но химический анализ показал, что содержание силденафила в ряде БАДов в три-четыре раза выше, чем в «Виагре». Сообщалось, что Роскачество выявило на маркетплейсах БАДы, содержащие наркотические вещества. Среди опасных компонентов были листья коки, кава-кава, эфедра и ашваганда. В ходе мониторинга было обнаружено более 400 товаров.