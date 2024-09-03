03 сентября 2024

БАДы для потенции с опасным веществом найдены в свободной продаже

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БАДы, содержащие силденафил, могут привести к инфаркту Фото:

В интернете в свободной продаже обнаружены БАДы для потенции, которые содержат силденафил — сильнодействующее вещество, бесконтрольный прием которого может привести к инфаркту или даже к летальному исходу. Об этом сообщили в международной ассоциации «Антиконтрафакт».

«В свободной продаже обнаружены БАДы для улучшения мужского здоровья, которые содержат силденафил. Бесконтрольный прием препаратов с таким сильнодействующим веществом может привести как к инфаркту, так и к летальному исходу. Силденафил входит в состав „Виагры“ и отпускается строго по рецепту», — пишут «Известия» со ссылкой на протокол испытаний «Антиконтрафакта».

Уточняется, что эксперты смогли спокойно купить БАДы с силденафилом китайского, турецкого и российского производства. В карточках товара они были заявлены как «товары для повышения либидо», «комплекс для потенции» и «возбуждающее средство для настоящих кавалеров». В описании добавок значатся лишь природные компоненты, но химический анализ показал, что содержание силденафила в ряде БАДов в три-четыре раза выше, чем в «Виагре».

Сообщалось, что Роскачество выявило на маркетплейсах БАДы, содержащие наркотические вещества. Среди опасных компонентов были листья коки, кава-кава, эфедра и ашваганда. В ходе мониторинга было обнаружено более 400 товаров.

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В интернете в свободной продаже обнаружены БАДы для потенции, которые содержат силденафил — сильнодействующее вещество, бесконтрольный прием которого может привести к инфаркту или даже к летальному исходу. Об этом сообщили в международной ассоциации «Антиконтрафакт». «В свободной продаже обнаружены БАДы для улучшения мужского здоровья, которые содержат силденафил. Бесконтрольный прием препаратов с таким сильнодействующим веществом может привести как к инфаркту, так и к летальному исходу. Силденафил входит в состав „Виагры“ и отпускается строго по рецепту», — пишут «Известия» со ссылкой на протокол испытаний «Антиконтрафакта». Уточняется, что эксперты смогли спокойно купить БАДы с силденафилом китайского, турецкого и российского производства. В карточках товара они были заявлены как «товары для повышения либидо», «комплекс для потенции» и «возбуждающее средство для настоящих кавалеров». В описании добавок значатся лишь природные компоненты, но химический анализ показал, что содержание силденафила в ряде БАДов в три-четыре раза выше, чем в «Виагре». Сообщалось, что Роскачество выявило на маркетплейсах БАДы, содержащие наркотические вещества. Среди опасных компонентов были листья коки, кава-кава, эфедра и ашваганда. В ходе мониторинга было обнаружено более 400 товаров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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